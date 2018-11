Heidelberg. (pol/rl) Zu einem schweren Unfall kam es in der Weststadt an der Kreuzung Lessingstraße und Ringstraße am frühen Dienstagmorgen. Laut Polizei missachtete eine 87-Jährige gegen 6 Uhr das Rotlicht einer dortigen Ampel, als sie mit ihrem dreirädrigen Fahrrad, einem Gefährt für Menschen mit gesundheitlichen Problemen, unterwegs war. Drei Autofahrern gelang es noch ihr auszuweichen, einer Straßenbahn der Linie 26 laut Polizeibericht jedoch nicht mehr. Die Bahn erfasste die Frau und schleuderte sie rund fünf Meter weit über die Straße. Beim Zusammenstoß erlitt die 87-Jährige Kopfverletzungen und kam nach der Erstversorgung durch einen Notarzt ins Krankenhaus.