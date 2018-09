Heidelberg. (pol/rl) Nachdem in der vergangenen Woche mehrere rumänische Bettler in der Hauptstraße mit aggressivem Betteln aufgefallen waren, kam es am Donnerstagmorgen zu einer Hausdurchsuchung in der Bahnstadt. Nach einem Hinweis durchsuchte ein Polizeiaufgebot das leerstehende ehemalige Eros-Center in der Max-Jarecki-Straße (ehemals Güteramtsstraße). In dem Haus lagerten 15 rumänische Staatsangehörige, die festgenommen wurden. Nach Feststellung der Personalien und ihrer erkennungsdienstlichen Behandlungen kamen die Personen wieder auf freien Fuß.

Die Stadt Heidelberg als Eigentümer der Immobilie stellte Strafantrag wegen Hausfriedensbruch. Bei der Aktion waren 19 Beamte im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte. Das Gebäude wurde anschließend durch die Stadt gegen unbefugtes Betreten gesichert.