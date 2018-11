Von Micha Hörnle

Die deutsch-türkische Journalistin und Schriftstellerin Hatice Akyün schrieb im Berliner "Tagesspiegel" unlängst eine "Liebeserklärung" an Heidelberg. Die RNZ wollte von der 45-Jährigen wissen, wie sie überhaupt auf Heidelberg kam - und ob sie nicht doch etwas idealisiert.

Frau Akyün, wie kamen Sie als gebürtige Türkin, die in Duisburg aufgewachsen ist und in Berlin wohnt, überhaupt auf Heidelberg?

Als Schriftstellerin komme ich viel in Deutschland herum. Nach Heidelberg kam ich vor dreieinhalb Jahren zum ersten Mal zu einer Lesung. Eingeladen war ich von der Kommunalen Kriminalitätsprävention. Das machte mich stutzig und ich fragte mich, ob ich als Türkin eingeladen werde, weil ich Kriminalität quasi mit der Muttermilch aufgesogen habe (lacht). Nein, es war ein toller Abend mit aufmerksamen und herzlichen Zuhörern.

Wie oft sind Sie hier - und wie lange?

Seit damals steht Heidelberg mindestens einmal im Jahr auf meinem Programm. Hinzu kommt das Glück, dass ich einen eingeborenen Freund hier habe, der mir die Region bei jedem meiner Besuche aus einer anderen Perspektive zeigt. Manchmal ist das sehr anstrengend, weil ich eigentlich nur auf der Neckarwiese liegen möchte. Aber das kommt bei ihm nicht infrage. Er sagt dann: "Faul rumliegen kannst du noch genug, wenn du tot bist."

Haben Sie hier einen Lieblingsort? Die Stadtbücherei kann es wohl nicht sein, die erinnerte Sie an den Ostblock.

Oh, mit dem Ostblock verbinde ich zwar grau-graue Zweckbauten, aber auch eine Menschlichkeit und Solidarität untereinander. Der Saal ist wirklich kein Wohlfühlort auf den ersten Blick, aber dennoch finden dort viele interessante Veranstaltungen und Begegnungen statt. Natürlich gefallen mir Altstadt und Handschuhsheim, aber auch im Pfaffengrund fühle ich mich sehr wohl.

Da ist es ein bisschen wie in unserer Zechensiedlung in Duisburg, mit den kleinen Häuschen, den Gärten und dem Grün. Was mich aber insgesamt anzieht, ist, dass man in Heidelberg auf engstem Raum alles hat: Dorf und Großstadt.

Nun komme ich aus der größten deutschen Stadt, die jedes Jahr Millionen anzieht - nur hier gewinnt man an jeder Ecke den Eindruck, dass diese bunte Stadt sich völlig selbstverständlich als Schmelztiegel versteht, ohne dabei in Ghettos zu zerfallen.

Sie bewundern das viele Geld für die Schulen hier. Ist das in Berlin anders?

Zugegeben, ich war hier nicht auf Bildungsinspektionsreise, obwohl mir mein Freund ständig Zahlen und Daten um die Ohren haut, in was Heidelberg wieder investiert hat. Mit Sicherheit gibt es auch hier Defizite.

Ich habe aber den Eindruck, dass das Thema Bildung in Heidelberg einen hohen Stellenwert hat. Berlin müht sich sicherlich auch, aber wenn Sie durch Heidelberg radeln und sich Schulen anschauen, machen die rundherum einen besseren Eindruck als bei uns. Mein Freund meinte, dass hier auch vieles saniert werden müsse, aber im Vergleich zu Berlin geschieht dies in einem erlebbaren Zeitraum.

Sie schreiben außerordentlich wohlwollend über den neuen Stadtteil Bahnstadt. Viele Heidelberger bemängeln aber die angeblich "seelenlose" Architektur dort. Sie nicht?

Naja, der Stadtteil ist ja noch in der Entwicklung. In Berlin werden ganze Viertel abgerissen und dann so etwas anstatt der Altbauten hingestellt. Das ist dann erschreckend. Hier entsteht das neu auf einem Bahngelände. Zugegeben, meine erste Adresse wäre das nicht, mir würden andere Viertel mehr zusagen, mal ganz davon abgesehen, dass man sich das auch leisten können muss. Aber es wird ja offensichtlich angenommen, und ich bin sicher, dass eine Gemeinschaft dort wachsen kann. Im Türkischen sagt man: "Kaufe kein Haus, suche Dir gute Nachbarn." Es kommt auf die Menschen an, den Ort mit Seele zu füllen.

Wenn Heidelberger klagen, dann öfter mal über den Verkehr und den schlechten Zustand der Straßen, immerhin fuhren Sie mal durch ein Schlagloch. Idealisieren Sie nicht die Zustände hier?

Ach, wer idealisiert nicht? Nehmen Sie meine Liebeserklärung doch einfach an. Die Berliner schimpfen ständig über ihren Nahverkehr, aber eigentlich funktioniert es ganz gut, verglichen mit Istanbul zum Beispiel, wo ich 2012 gelebt habe. Heidelberg ist nicht so furchtbar groß, als das man es nicht mit dem Rad befahren könnte. Mit Sicherheit könnte der ÖPNV besser werden. Nur auf Verkehrsprobleme haben weder Heidelberg noch Berlin ein Monopol.

Sie haben Ihr Herz in Heidelberg verloren: Mal Hand aufs Herz: Könnten Sie sich vorstellen, hier zu leben?

In Berlin lebt man immer irgendwie in unausgepackten Koffern, auch wenn man schon lange da ist. Wenn ich mal mit einer Stadt und nicht mehr nur in einer leben will, dann kommt Heidelberg ins Finale meiner Wohnort-Wahl. Sie müsste nur meine Heimatstadt Duisburg schlagen, die ganz sicher nicht schön und sehr arm ist, aber deren Seele ich immer in mir trage.