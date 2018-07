Von Holger Buchwald

Es war eine beispiellose Brandserie in Heidelberg, die von August bis Oktober 2015 Feuerwehr und Kriminalpolizei in Atem hielt. Mehrmals drohten die Flammen auf Wohngebäude in Neuenheim, in der Altstadt oder in Ziegelhausen überzuschlagen. Seit Montag muss sich nun ein 19-jähriger Abiturient vor dem Landgericht verantworten. Oberstaatsanwalt Florian Pistor wirft ihm 25 Taten vor.

Es geht um viel für den jungen Mann. Schwere Brandstiftung ist ein Verbrechen. Und auch wenn die Taten im Versuchsstadium stecken blieben, könnten dem Schüler für jede Zündelei Haftstrafen zwischen drei Monaten und zehn Jahren drohen, sollte er nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden. Derzeit macht der 19-Jährige sein Abitur im Jugendgefängnis in Adelsheim. Seit seiner Verhaftung am 17. Dezember sitzt er dort in Untersuchungshaft. Er wurde vom Wachtmeister gestern in Fußfesseln zur Anklagebank geführt.

Hintergrund Die nächtlichen Tatorte 4. August 2015:

Brückenstraße 21, Weberstraße 2, Handschuhsheimer Landstraße 17. 27. August:

Rahmengasse 9, Schröderstraße 42, Werderstraße 53. 28. August:

Quinckestraße 34. 4. September:

Schulhof Kepler-Realschule, Mönchhofstraße 24, Keplerstraße 55, Wielandtstraße 21, Wielandtstraße 13. 6. September:

Köpfelweg 23/2, Köpfelweg 21/2, Peterstaler Straße 66/1. 9. September:

Voßstraße 12, Furtwänglerstraße 27. 10. September:

Humboldtstraße 18. 12. September:

Furchgasse 2. 13. September:

Bergstraße 14, Schröderstraße 47, Schröderstraße 75, Quinckestraße 60/1. 3. Oktober:

Landfriedstraße 2. 4. Oktober:

Plankengasse 1-3, Landfriedstraße 10.

Aus Langeweile und um seine Freunde zu beeindrucken habe der Angeklagte Müllcontainer und Kartonagen in Brand gesetzt, warf Pistor dem Schüler vor. Dies ist jedoch nur eine Vermutung, die sich auf Zeugen aus dem Bekanntenkreis des 19-Jährigen stützt. Der Beschuldigte selbst äußerte sich weder bei der Polizei noch am gestrigen Montag in der Verhandlung. Stattdessen forderte sein Rechtsanwalt Ulf Köpcke aus Freiburg, zusätzlich zu den bisher geladenen Zeugen zwei weitere Männer zu hören. Offenbar will der Verteidiger damit beweisen, dass sein Mandant zumindest nicht alle in der Anklage genannten Brände gelegt hat.

Einer der beiden neuen Zeugen war selbst einmal als möglicher "Feuerteufel" im Visier der Polizei. Die Ermittlungen gegen ihn wurden eingestellt. Der Grund: Während er von Beamten beschattet wurde, wurde an anderen Orten weiter gezündelt. Köpcke will auch alle Akten der Kripo einsehen - auch zu den Spuren, die von den Ermittlern nicht weiter verfolgt wurden.

81 500 Euro Sachschaden entstanden bei den Bränden. Meist zündete der Feuerteufel blaue Papiertonnen an, einige davon standen unter Balkonen oder in der Nähe von geöffneten Fenstern. Von den Abfallbehältern blieben nur die Räder übrig. An Hausfassaden platzte der Putz ab, Rollläden schmolzen, mehrere Fahrräder, ein Vordach, Mauerwerk und Hecken wurden beschädigt. Und mehrmals liest Pistor den entscheidenden Satz in der Anklage vor: "Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus, das letztlich nicht eintrat, hatte der Angeschuldigte hierbei zumindest billigend in Kauf genommen." Dadurch stuft er die Tat als versuchte schwere Brandstiftung ein.

DNA-Spuren oder Fingerabdrücke konnten die Kriminaltechniker an den Tatorten nicht finden. Und so dauerte es eine ganze Weile, bis die eigens gegründete Ermittlungsgruppe auf die Spur des 19-Jährigen kam. Eine Zeugin hatte eine Gruppe von jungen Männern nach einer Tat in Ziegelhausen in der Peterstaler Straße an der Haltestelle gesehen - und die Bilder aus der Videokamera im Bus brachten die Polizei schließlich auf die Fährte. Danach belasteten Bekannte den Schüler mit ihren Aussagen.

Die Auswertung von Handydaten belegte zudem, dass sich der junge Mann häufig in Tatortnähe aufgehalten hatte. Und dann stellten die Beamten auch noch fest, dass immer nur dann Brände gelegt wurden, wenn der Verdächtige bei seinen Eltern in Neuenheim war. Die meiste Zeit verbrachte er in einem Internat außerhalb von Heidelberg. Das Urteil in dem fünftägigen Prozess wird am Mittwoch, 11. Mai erwartet.