hob. Es war wohl das letzte Goa- und Trance-Festival "Zauberberg", zu dem die "Harlequins" in das Alte Berghotel auf dem Königstuhl eingeladen hatten. Doch bevor dort die Umbauarbeiten losgehen, sollte es laut Einladung im Internet noch einmal einen "fantastischen und unvergesslichen" Abend auf drei "Dancefloors" geben. Einer davon wurde "Halluzinationssaal" getauft. Rund 1000 Feiernde waren am Samstag vor Ort.

So viel Offenheit rief die Polizei auf den Plan, die rund um den Veranstaltungsort und am Hauptbahnhof auf Drogen kontrollierte. Mit Erfolg: Am Ende wurden 39 Personen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Die Beamten stellten 24,56 Gramm Amphetamin, 40 Gramm Marihuana, Haschisch oder Spice, fünf Joints, 15 Gramm Cannabis-Samen, 72 XTC-Tabletten, 0,47 Gramm MDMA und 0,42 Gramm Crystal Meth sicher. Außerdem beschlagnahmten sie einen Teleskopschlagstock und ein Einhandmesser. Zwei Wohnungen wurden durchsucht.