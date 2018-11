ani. Die Bauarbeiten an den ehemaligen Güterhallen in der Bahnstadt, die die Halle 02 und ihre kleinen Geschwister Halle 01 und Halle 03 beherbergen, laufen auf Hochtouren: Dort, wo einst in der Halle 03 gefeiert wurde, klafft nun ein riesiges Loch im Dach. An dieser Stelle wird der Bühnenturm aus statisch-konstruktiven Gründen neu aufgebaut. Im Rahmen des Umbaus des Veranstaltungszentrums, in den die Stadt 4,5 Millionen Euro investiert, werden die Veranstaltungshallen völlig neu geordnet, bekommen ein neues Foyer sowie zur Max-Jarecki-Straße hin ein Restaurant. Ende des Jahres soll der erste Bauabschnitt abgeschlossen werden und die neue "Halle 02" mit der wesentlich größeren Bühne und viel mehr Technik Mitte Januar 2014 in Betrieb gehen. Erst danach beginnt die Umgestaltung der heutigen Halle 02, wo Foyer und Toilettenbereich eingebaut werden sollen. Die Anfragen für die Bands, die künftig in der größeren Halle auftreten sollen, laufen unterdessen schon. Welche Gruppen kommen sollen, wollte Geschäftsführer Felix Grädler der RNZ noch nicht verraten.