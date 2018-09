Von Sebastian Riemer

Seit eineinhalb Jahren saniert die Stadt die ehemaligen Güterhallen in der Bahnstadt, jetzt ist ein Ende absehbar. Nachdem im Juli bereits die große "Halle 02" wiedereröffnet werden konnte, soll im März der neue Club fertig sein. Und auch der Ausbau des künftigen Restaurants an der östlichen Stirnseite des Gebäudes läuft auf Hochtouren. Halle 02-Geschäftsführer Felix Grädler hofft, den Restaurantbetrieb im Mai starten zu können. Mit einer großen Glasfassade, einer Terrasse und einem Biergarten wird dieser Teil das Schmuckstück der rundum sanierten Güterhallen.

"Wir freuen uns richtig, dass jetzt bald alles fertig ist", so Grädler. Denn der Umbau, der sich um ein halbes Jahr verzögerte, war hart für die Betreiber der Halle 02. "Wir haben ja weiter Programm gemacht, es war eine Operation am offenen Herzen - und die hat uns an unsere Belastungsgrenze gebracht." Auch finanziell. Denn gerade Firmen hätten während der Umbauphase kaum Veranstaltungen in der Halle 02 gemacht. Kein Wunder: Die Toiletten waren zeitweise in einem Bauwagen untergebracht, die Garderobe stand im Freien.

Gerade für Unternehmen werden die Güterhallen nach dem Umbau deutlich interessanter. Denn die sanitären Anlagen sind jetzt auf dem neuesten Stand und es gibt ein schönes, großes Foyer. "Den besonderen Charme der Halle haben wir aber erhalten", sagt Grädler. Auf den Toiletten etwa findet man keine weiße Keramik - sondern Waschbecken aus verrostetem Stahl.

Auch für Künstler ist das Veranstaltungshaus dann deutlich attraktiver. "Wir haben jetzt einen gescheiten Backstage-Bereich mit Duschen und eigener Küche", so Grädler. Dazu kommt eine hochmoderne Bühnentechnik. Gerade solche "soft skills" - und nicht nur die Gage - seien es, die Künstler heutzutage anlocke. Im neuen 230 Quadratmeter großen Club wird eine brandneue "Funktion-One"-Soundanlage verbaut, die laut Grädler nur wenige deutsche Clubs haben. "Das ist ein gutes Argument, um großartige DJ-Künstler zu uns zu holen."

Und natürlich freuen sich besonders die Besucher der Halle 02, die künftig nicht mehr im Freien anstehen müssen. Der neue Haupteingang an der Nordseite des Gebäudes ist schon jetzt deutlich an seiner nagelneuen Glastür zu erkennen.

Noch ein Profiteur der Sanierung: die Umwelt. Die Güterhallen sind jetzt energetisch auf dem neuesten Stand. Die alte Ölheizung wurde durch einen Fernwärmeanschluss ersetzt, das neue Dach ist besser gedämmt - und auf den modernen Toiletten gibt es wasserlose Urinale.