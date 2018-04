Von Maria Stumpf

Der erste Bauabschnitt ist fertig, die Hälfte der Sanierung der alten Güterhallen in der Bahnstadt ist abgeschlossen. "Die Halle 02 ist ein Leuchtturm an einem historischen Ort. Hier wurde ein Kulturzug aufs Gleis gesetzt", freute sich Oberbürgermeister Eckart Würzner. Zusammen mit Gästen aus Politik und Kultur feierte er mit einer symbolischen Schlüsselübergabe "Halbzeit" nach elf Monaten Bauzeit.

Mitte März 2015 will man mit allen Sanierungsarbeiten fertig sein. Die Stadt investiert in die Veranstaltungsstätte der 230 langen Hallenkomplexe rund 4,4 Millionen Euro. "Das ist gut angelegtes Geld", so Würzner.

Kunst traf auf moderne Musik, ein Raum für Kultur und Events jenseits des Mainstream sollte es sein: Hannes Seibold und Felix Grädler vom Betreiber-Team der Halle 02 umrissen kurz die Geschichte der Institution. Seit 2002 boten die umgebauten Lagerhallen des ehemaligen Heidelberger Güterbahnhofs Platz für Kultur- und Musikveranstaltungen aller Art - wenn auch zunächst immer nur mit kurzfristigen Mietverträgen als Zwischennutzung gedacht.

Viel Engagement und Eigeninitiative standen hinter dem Konzept der Betreiber. Inzwischen hat sich der Ort besonders zu einer bekannten Nacht-Location mit gemischtem Musikprogramm entwickelt - nicht nur für junge Leute. "Wir wollten immer eine Plattform für Gegenwartskultur sein", betonten die beiden bei der Feier: "Ein Experimentierfeld eben. Aber allein von Kreativität bezahlt man keine Miete." Seit dem Jahr 2013 können sie nun langfristig planen: Der Gemeinderat hat einem zehnjährigen Mietvertrag zugestimmt. Nun werden sie als Pächter der Halle selbst rund zwei Millionen Euro in ihr neues Projekt investieren.

Die Halle 02 bietet mit ihren rund 690 Quadratmetern jetzt Raum für vielfältige Veranstaltungen von Konzerten mit 120 Personen bis hin zu Dinner-Galas für 480 Gäste. Insgesamt ist hier Platz für bis zu 1200 Menschen. Eine Trennwand wird für anpassungsfähige Größen sorgen. Auch eine flexible Bühne mit modernster Konferenz-, Licht- und Tontechnik wird von den Pächtern zur Verfügung gestellt.

In der künftigen Halle 01 entsteht dann im kommenden Jahr "der Club" - ein Raum mit 230 Quadratmetern für kleinere Konzerte oder Events. Im dazwischen liegenden Foyer sollen Vorträge, Lesungen oder Präsentationen stattfinden können. Künftig sind im gesamten Gebäudekomplex Veranstaltungen mit bis zu knapp 1800 Personen möglich.

Als letzter Baustein ist ein Restaurant mit Terrasse im östlichen Gebäudeteil geplant. "Große Sozialtische" sollen da stehen mit "gemütlicher Bar für spätere Stunden", so Hannes Seibold: "Eben ein Treffpunkt für Bahnstädter und andere Heidelberger."

Baubürgermeister Bernd Stadel verwies auf die Besonderheiten der Sanierungsarbeiten mit energetischem Konzept, schallschutztechnischen Sofortmaßnahmen und dem Anlegen der Außenanlagen. Dies sei eine komplexe Herausforderung gewesen. "Immer ist es auch darum gegangen, hochwertige, moderne Technik mit dem alten Flair der Güterhallen zu vereinen."

Parallel zu den Arbeiten am Gebäude wurde auch die neue Straße nördlich des Hallenkomplexes mit neuem Eingangsbereich geschaffen. Den Auftrag für die Sanierungsarbeiten hatte die "Architekten-Arbeitsgemeinschaft Arge Halle 02" erhalten. Nach über einer Stunde Ansprachen und Dankesworten ging es dann endlich bei Sekt und Häppchen zum fröhlichen Feiern - natürlich mit musikalischer Begleitung.