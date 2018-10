Heidelberg. Die einen sagen, das steile Stück beim Stift Neuburg wäre das Schlimmste, andere sagen, es ist der Anstieg zum Schloss. Ich hatte meinen Tiefpunkt in der Altstadt. Nach gerade einmal einem Kilometer. Gerade noch hatte ich meinen Freunden hinter der Absperrung zugewunken, da ertönte es aus den Lautsprechern: "Liebe Zuschauer, wundern Sie sich nicht. Das, was Sie da hinten sehen, das ist der Besenwagen."

Jetzt habe ich, normalerweise Bürostuhl-Akrobatin in der RNZ-Redaktion Region Heidelberg, mir für meinen ersten Halbmarathon wahrlich nicht viel vorgenommen. Überleben war das einzige Ziel. Das beinhaltet wiederum, unterwegs nicht vom Besenwagen überrollt zu werden. Mehr konnte ich auch gar nicht erwarten. In der Schule musste ich sogar für den zwölfminütigen Cooper-Test trainieren - und bekam eine Gnaden-Fünf. Meine Alibi-Joggingschuhe haben seit Jahren nur einen Zweck: gut im Schuhregal aussehen. Und vor allem: Laufen macht mir eigentlich keinen Spaß.

Jetzt war mir also der Besenwagen auf den Fersen. Keine guten Anfangsbedingungen. Einen Vorteil hatte es aber, hinten zu sein: Alle Zuschauer hatte freie Sicht auf meine Nummer und meinen Namen. Beim Anfeuern waren sie in Neuenheim richtig originell. "Anja, du bist nicht die Letzte", riefen sie. "Weiter so!" Ein kleines Kind war da etwas ehrlicher: "Schneller, schneller!" Da ich aber zumindest in der Theorie optimal vorbereitet war, wusste ich: Ich muss mein Tempo laufen. Sorry, kleiner Junge, schneller ging nicht.

Beim Anstieg zum Philosophenweg hat sich genau das bezahlt gemacht. Ich habe die ersten überholt. Es mag gemein klingen - aber es war toll! Sie waren schließlich das Polster zwischen mir und dem Besenwagen. Auf was ich allerdings nicht vorbereitet war: das Trinken. Niemand hat je erwähnt, wie schwierig es ist, gleichzeitig zu joggen und zu trinken. Auf jeden Schluck, der in der Kehle landet, kommen fünf im Gesicht und auf dem Shirt. Naja, meinen Stolz hatte der Besenwagen schon längst eingekehrt...

Mit dieser Einsicht traf ich im Wald auf Arnd. Der Herr im roten Shirt und ich trabten auf dem weichen Boden, kamen ins Gespräch. Und sollte man auf dem Philosophenweg belanglose Gespräche führen? Sollte man nicht. Also war ich stolzlos ehrlich. "Ich weiß ja gar nicht, was ich hier mache", sagte ich zu Arnd. "Ich mag doch Joggen gar nicht." Er schaute mich an und meinte: "Ich auch nicht, ich gehe nur wegen der Pizza danach zur Laufgruppe." Ich war sprachlos. "Aber weißt du was, wir sind hier nicht die einzigen", sagte Arnd weiter. Und so fand ich meinen Frieden auf dem Philosophenweg.

Und neue Motivation. Denn während Arnd an Pizza dachte, war ich einfach nur über jeden Meter froh, auf dem ich nicht den Besenwagen hinter mir brummen hörte. In meinem Kopf brummte es dagegen gewaltig. "Ziel, Ziel, weiter, weiter, Ziel, Ziel, weiter, weiter", ratterte es in Dauerschleife. Gut, dass die Zuschauer nicht in meinen Kopf hören konnten. Sonst wären sie womöglich noch eingeschlafen. Stattdessen haben sie mich mit ihren Trommeln, Rätschen und Rufen zu jedem Kilometerschild gepeitscht. Wasser, Gummibärchen, Orangen, Bier, ich habe dankbar alles mitgenommen, was sie mir hingehalten haben. Und es hat geholfen. Als ich nach 2:32 Stunden über die Ziellinie stolperte, hatte ich fast 35 Minuten zwischen mich und meinen motorisierten Verfolger gebracht. Ich habe gesiegt. Und überlebt.

