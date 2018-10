Von Sebastian Riemer

Sie hatten noch einmal alles versucht, die Gegner des Hotelanbaus im Penta-Park in Bergheim. Während die Stadträte am Donnerstag zur Sitzung ins Rathaus strömten, sangen 25 Demonstranten vor dem Eingang Klagelieder: "Immer nur in einer Tour, verfolgt die Stadt des Geldes Spur..." - zur Melodie von Nicoles "Ein bisschen Frieden".

Doch die Gesangseinlage half nichts, wenig später fiel im Gemeinderat die Vorentscheidung für den Anbau: Die Stadträte billigten mehrheitlich den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans für den Marriott-Anbau. Damit kann der Investor "Roland Ernst Projektentwická †lungs GmbH" Bauanträge einreichen und das städtische Baurechtsamt bereits vorbereitende Arbeiten genehmigen. Die endgültige Entscheidung - der Satzungsbeschluss - wird erst der neu gewählte Gemeinderat in einer der nächsten Sitzungen fällen.

Für die Mehrheit von 23 Stimmen sorgten CDU, Freie Wähler, FDP, Heidelberger, OB Eckart Würzner und vier von sieben SPD-Stadträten (Schuster, Rochlitz, Emer, Werner-Jensen). 16 Räte stimmten mit Nein, einer enthielt sich. Kurzfristig hatte die SPD-Fraktion einen Antrag eingebracht, die Fassadengestaltung des Hotelanbaus zu ändern - die Fassade solle sich am bestehenden Gebäude orientieren. Dass dieser Antrag eine breite Mehrheit fand, war für die vier zustimmenden Sozialdemokraten ausschlaggebend. Die SPD wurde so zum Zünglein an der Waage: Ein Nein der gesamten Fraktion, und die Anbaugegner hätten mit einer Stimme vorne gelegen.

Vor der Abstimmung wurden die altbekannten Argumente ausgetauscht. Margret Hommelhoff (FDP) war froh, dass der Investor verpflichtet werde, das "verwilderte Areal" aufzuwerten. Wolfgang Lachenauer (Heidelberger) sah eine "Win-Win-Situation für alle" und Jan Gradel (CDU) freute sich nicht nur über neue Arbeitsplätze, sondern auch über eine Aufwertung, die "Stadt am Fluss" sehr nahe komme.

Judith Marggraf (GAL) sah die Aufwertung als "fadenscheinigstes Argument, das ich mir vorstellen kann", angesichts der Tatsache, dass die Stadt über Jahre ihren Pflegeauftrag bei dieser Grünfläche vernachlässigt habe. Irmtraud Spinnler (SPD) sprach von einem Präzedenzfall: "Diese Fläche hat kein Baurecht, es ist eine eingetragene Grünfläche." Barbara Greven-Aschoff (Grüne) fand, dass die "Vorschläge des Bauherrn nicht die Masse an Grün aufwiegen, die hier verschwindet".

Nach Protesten aus dem Bezirksbeirat Bergheim, von Naturschützern und Anwohnern war das Bauvorhaben gegenüber den ursprünglichen Planungen deutlich verkleinert worden. Im jetzt gebilligten Entwurf des Bebauungsplans nimmt der Hotelanbau noch knapp ein Drittel der Grünfläche ein. Der Bauträger verpflichtet sich im Gegenzug für das Baurecht, den Penta-Park gestalterisch aufzuwerten.