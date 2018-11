Von Micha Hörnle

Oberbürgermeister Eckart Würzner ist zwar schon im Wahlkampfmodus und hetzt von einem Termin zum andern. Doch die Mühe müsste er sich nicht machen, denn wahrscheinlich wird er bei der OB-Wahl am 19. Oktober keinen ernsthaften Konkurrenten haben. Gestern erklärten die Grünen exklusiv gegenüber der RNZ, dass man doch auf einen eigenen Kandidaten verzichten will.

"Wir können unserem Anspruch, den Heidelbergern ein ernsthaftes Personalangebot und nicht einen Zählkandidaten anzubieten, nicht mehr gerecht werden", sagte der grüne Kreisvorsitzende Florian Kollmann. Es habe zwar Gespräche mit potenziellen Bewerbern gegeben, aber deren Problem war, dass sie noch nicht in der Stadt bekannt sind: "Das ist in drei, vier Monaten auch nicht zu schaffen", so Kollmann. Deswegen habe man den Plan endgültig aufgegeben, doch eine eigene personelle Alternative zu Würzner aufzustellen - auch wenn das Teile der grünen Basis immer wieder gefordert hatten.

Hintergrund HINTERGRUND Bei OB-Wahlen hatte bis dato in Heidelberg der Bürger die Wahl: Immer gab es mehrere Kandidaten, selbst wenn der Amtsinhaber unbesiegbar schien. Den höchsten Stimmanteil bei einer OB-Wahl bekam Reinhold Zundel (SPD) 1976 mit 79,6 Prozent - bei fünf Gegenkandidaten. Stichwahlen gibt es regelmäßig seit 1990, vorher hatten es alle siegreichen Kandidaten meist im ersten Wahlgang [+] Lesen Sie mehr HINTERGRUND Bei OB-Wahlen hatte bis dato in Heidelberg der Bürger die Wahl: Immer gab es mehrere Kandidaten, selbst wenn der Amtsinhaber unbesiegbar schien. Den höchsten Stimmanteil bei einer OB-Wahl bekam Reinhold Zundel (SPD) 1976 mit 79,6 Prozent - bei fünf Gegenkandidaten. Stichwahlen gibt es regelmäßig seit 1990, vorher hatten es alle siegreichen Kandidaten meist im ersten Wahlgang geschafft - Zundel wiederum gewann 1966 mit nur 267 Stimmen Vorsprung in der zweiten Runde. Bei der letzten Oberbürgermeisterwahl 2006 war es nicht mehr ganz so knapp. Am 22. Oktober 2006 standen neun Namen auf dem Stimmzettel, Eckart Würzner (parteilos) lag mit 47,4 Prozent vorn, gefolgt von der grünen Caja Thimm (33,6 Prozent) - das beste Ergebnis eines Kandidaten aus dem GAL-grünen-Lager. Jürgen Dieter von der SPD kam nur auf 12,8 Prozent. Bei der Stichwahl am 12. November 2006 traten noch fünf Kandidaten an, Würzner kam auf 53,9 Prozent, Thimm auf 45,1 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag in der ersten Runde bei 46,1 und in der zweiten bei 45,2 Prozent. hö

[-] Weniger anzeigen

Ganz überraschend ist dieser Schritt nicht, denn einen "natürlichen" Kandidaten der Grünen hatte es schlicht nicht mehr gegeben, nachdem Derek Cofie-Nunoo vor vier Monaten aufgegeben hatte. Der Gründer der Wählerliste Generation-HD, die seit 2009 mit den Grünen eine Fraktionsgemeinschaft bildet, war im letzten Dezember von einer überwältigenden Mehrheit der Grünen-Mitglieder zum gemeinsamen OB-Kandidaten gekürt worden. Cofie-Nunoo wollte gerade mit seinem Wahlkampf beginnen, als er Anfang März krankheitsbedingt alle seine politischen Ämter niederlegen musste.

In der Folge brach auch das politische Projekt einer gemeinsamen Liste aus Grünen und Generation-HD auseinander, mit der man die Kommunalwahl am 25. Mai gewinnen wollte. Tatsächlich waren die Grünen ohne Partner die großen Gewinner: Sie verbuchten ein Plus von fast fünf Prozentpunkten und kamen auf 19,7 Prozent. Zehn Sitze (von neuerdings 48) haben die Grünen nun im Gemeinderat, genauso viel wie die CDU, die nur 1,5 Prozentpunkte besser abschnitt. Damit gehört die Partei mit CDU und SPD (17,3 Prozent, acht Sitze) zu den drei Großen neben zehn deutlich kleineren Gruppierungen im Rat - und das stärkere politische Gewicht spürt auch Kollmann: "Wir haben jetzt eine besondere Verantwortung, gerade auch, was den zersplitterten Gemeinderat angeht. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt zum Polarisieren, sondern wir sollten Brücken bauen."

Andererseits ist er "ein Stück weit gespannt, was die SPD macht". Doch von den Sozialdemokraten hörte man auch gestern nur: "Wir brauchen noch etwas Zeit", so Kreisvorsitzende Marlen Pankonin. Man habe mit drei Kandidaten gesprochen, die alle abgesagt hätten. Nun gebe es aber "drei weitere Optionen, die für uns infrage kommen". Man werde wohl noch bis in die Sommerferien brauchen, um entweder einen Kandidaten aufzustellen oder dem Beispiel der Grünen zu folgen und darauf zu verzichten. In großen Teilen der SPD kann man durchaus mit Würzner leben - und will sich ein ähnliches Debakel wie vor acht Jahren ersparen. Der letzte Stichtag für eine Kandidatur ist der 22. September.

Und wie würden die Grünen auf einen - wenn auch unwahrscheinlichen - SPD-Kandidaten reagieren? Kollmann: "Wir würden uns den genau anschauen, ihn zu unserer Mitgliederversammlung einladen, die dann entscheidet. Aber eine Blanko-Vollmacht gibt es von uns gewiss nicht."