Von Micha Hörnle

Die Grünen traten 2009 erstmals zu einer Kommunalwahl an - und wurden auf Anhieb stärker als die "alte" GAL, die zuvor für die Grünen die Kommunalpolitik beackert hatte. Zusammen mit Generation-HD waren die Grünen die stärkste Fraktion im Gemeinderat. Doch in den letzten vier Wochen stürzten die Grundpfeiler der grünen Wahlkampfstrategie weg - kein OB-Kandidat mehr und keine gemeinsame Liste mit Generation-HD. Die RNZ sprach mit dem grünen Spitzentrio Monika Gonser (Platz 1), Christoph Rothfuß (Platz 2) und Beate Deckwart-Boller (Platz 3), wie es weitergeht.

Erst ist der OB-Kandidat weg, jetzt auch noch die gemeinsame Liste mit Generation-HD. Macht es denn gerade überhaupt noch Spaß, für die Grünen Politik zu machen?



Gonser: Unbedingt. Die Motivation richtet sich ja vor allem nach den Inhalten der Kommunalpolitik - hier ist man wirklich nah bei den Leuten. Mit wem man dann fallweise zusammengeht, hat viel mehr damit zu tun, unsere Inhalte umzusetzen - für die brennt unsere Leidenschaft.

Aber egal kann es Ihnen ja nicht sein, mit wem Sie Ihre Inhalte umsetzen.



Gonser: Dass Derek Cofie-Nunoo nun weg ist, ist schlimm - und so muss sich jetzt auch Generation-HD neu sortieren. Aber wir haben ja die gesamte Breite des Gemeinderates, mit der wir sachorientiert zusammenarbeiten möchten.

Vor sechs Jahren hieß es bei der Trennung von der GAL, jetzt könnten die Grünen endlich "Politik aus einem Guss" machen. Wie glaubhaft ist es dann, wenn man sich bis vor Kurzem einer anderen Gruppierung, Generation-HD, wieder an den Hals warf?



Gonser: Die gemeinsame Liste war dem Umstand geschuldet, dass 2014 Kommunal- und OB-Wahl ist, die wir als einen Wahlkampf sahen. Der Gedanke dahinter war eben, dass man gemeinsam das große Projekt stemmen kann.

War es also nur ein Zweckbündnis?



Gonser: Bei den inhaltlichen Überschneidungen zu Generation-HD kann man nicht von einem Zweckbündnis reden, es war mehr.

Deckwart-Boller: Wir sind ja auch nicht im Streit auseinandergegangen, und wir werden weiter im Gemeinderat zusammenarbeiten.

Dann mal so gefragt: Was unterscheidet die Grünen von Generation-HD?



Gonser: Bei uns beiden steht ganz oben, der Vielfalt der Lebensformen gerecht zu werden, bei uns Grünen aber auf jeden Fall auch die Ökologie.

Deckwart-Boller: Wir sind eine Partei, die ins Land, in den Bund und nach Europa wirkt. Von so etwas profitierte in der Fraktionsgemeinschaft auch Generation-HD.

Und wie sieht es mit den Unterschieden zur GAL aus?



Deckwart-Boller: Das ist eine kleine Gruppe für eine andere Generation, allerdings sind die Ziele oft die gleichen.

Wie wahrscheinlich ist es, dass die Grünen nach der Kommunalwahl einen OB-Kandidaten präsentieren?



Gonser: Wir konzentrieren uns erst einmal auf die Kommunalwahl. Ich mache mir da keine Gedanken über die Wahrscheinlichkeiten eines OB-Kandidaten. Durch den Rückzug Cofie-Nunoos ist für uns eine Ausnahmesituation entstanden, jetzt gehen wir die Wahlkämpfe Schritt für Schritt an.

Wieso gibt es keinen gemeinsamen Kandidaten mit der SPD?



Rothfuß: Das ist nicht ausgeschlossen.

Wieso bläst man nicht die ganze OB-Kandidatur ab und lebt fortan mit Würzner?



Deckwart-Boller: Es gibt Bereiche, die man noch viel tiefer, denken müsste. Viele Konzepte sind seitens des OB nicht durchdacht. Beispielsweise bei der Bürgerbeteiligung. Die Praxis zeigt ja, dass die Leute dennoch unzufrieden sind. Man muss hier neue Wege gehen, vor allem bei der Transparenz.

Reden wir über die Kommunalwahl: Es droht eine Zersplitterung des Gemeinderates, vor allem im sogenannten "linken" Lager ...



Rothfuß: Die Mehrheitsbildung mag schwieriger werden, aber die Mehrheitsverhältnisse bleiben ja bestehen. So richtige Blöcke gibt es ja eigentlich nur bei Verkehrsthemen.

Wieso machen gerade die Grünen bei ihrem Leib- und Magenthema Straßenbahnausbau eine so unglückliche Figur? Der grüne Landesverkehrsminister leitet die Heidelberger Anträge nicht nach Berlin weiter, und die Heidelberger Grünen lavieren herum.



Rothfuß: Wie alle anderen Parteien stehen wir fest zum Ausbau des Straßenbahnnetzes und lavieren keinesfalls herum. Wir sind in Kontakt mit dem Ministerium und drängen auf eine Lösung. Im April wird es einen Spitzentermin in Stuttgart geben, auf dem das Thema höchstwahrscheinlich zu einem Erfolg geführt wird - und wir Heidelberger Grünen haben einen großen Anteil daran. Es ist ja nicht unsere Schuld, dass sich die Stadtverwaltung so lange mit dem Tunnel beschäftigte, dass man mit dem Mobilitätsnetz nicht in die Puschen kam.

Die CDU ist für eine Altstadtstraßenbahn am Neckar - mit einem Tunnel drunter. Wie stehen Sie dazu?



Rothfuß: Ich sehe keine Mehrheit für einen Tunnel - weder mit noch ohne Straßenbahn darauf. Der ist ja auch unsinnig, er wäre teurer als das ganze Mobilitätsnetz - und würde auch nie gefördert werden. Deswegen möchten wir die Streckenführung durch die Ebert-Anlage in der Diskussion belassen.

Aber Sie kennen doch die Widerstände bei den Anwohnern.



Rothfuß: Deswegen wollen wir das auch mit der Bevölkerung diskutieren und abstimmen lassen. Der springende Punkt ist doch, ob die Bürger das wollen. Widerstände wird man bei allen großen Baumaßnahmen finden. Allerdings müssen wir auch klar machen, dass nach den Bauarbeiten die Situation in der Ebert-Anlage viel besser sein wird als heute.

Das "bürgerliche" Lager thematisiert gerade wieder die Fünfte Neckarquerung und Stadt am Fluss. Sie auch?



Rothfuß: Das sind doch beides Phantomprojekte. Mit wenig Geld und in kleinen Schritten kann man den Neckar wieder zugänglicher machen. Das gehen wir jetzt auch an - und zwar für alle Stadtteile. Und was die Fünfte Neckarquerung angeht: Um die diskutieren zu können, muss erst die Straßenbahn ins Neuenheimer Feld gebaut sein. Und dann wird man schauen, ob sich der Verkehr vom Auto auf die Schiene verlagert hat. Das jetzt thematisieren zu wollen, hieße, Sand in die Augen streuen.

Haben Sie denn Lieblingsprojekte?



Gonser: Ja, zum Beispiel ein vernetzteres Verkehrssystem, das den Umstieg leichter macht. Und bei der Konversion stellen wir uns mehr genossenschaftliche Projekte oder neue Wohnformen wie Mehr-Generationen-Häuser vor.

Wieso sollte man die Grünen wählen?



Deckwart-Boller: Weil wir nach wie vor der Motor für eine gute Familienpolitik sind, die Beruf und Kinder vereinbaren lässt. Wir fordern für jeden Stadtteil eine Ganztagsschule und stehen für bezahlbare Betreuungsplätze, bei denen aber an der Qualität nicht gespart wird.

Gonser: Wir stehen für nachhaltigkeitsorientiertes Denken - im Verkehr, der Stadtentwicklung oder bei den Finanzen. Und für die Vielfalt in der Stadt.

Rothfuß: Die Grünen stehen für den ökologischen Mobilitätsverbund: Wir wollen den öffentlichen Nah-, den Rad- und den Fußgängerverkehr stärken.

Was ist Ihr Wahlziel?



Rothfuß: Wir wollen unser Ergebnis von vor fünf Jahren ausbauen. Damals hatten wir 15 Prozent, das wird sicher mehr.