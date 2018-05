So soll der geplante 'Luxor Filmpalast Heidelberg' an der Eppelheimer Straße aussehen. Das Erdgeschoss ist an der Straßenseite bis zu einer Höhe von neun Metern voll verglast, um dem Baukörper Offenheit und Leichtigkeit zu verleihen und die Funktion des Kinos als erweiterter öffentlicher Raum zu verdeutlichen. Grafik: Hansske Architekten

Von Timo Teufert

Ursprünglich sollte das neue Multiplex-Kino in der Bahnstadt schon Ende dieses Jahres eröffnen. Doch beim Bau kann immer etwas dazwischen kommen, und so verzögerte sich auch der Bau des Filmpalastes. Doch nun rückt der Baubeginn in greifbare Nähe: In den nächsten zwei Wochen - so Betreiber Jochen Englert - wolle man den Bauantrag für das Kino mit 1800 Plätzen in 14 Sälen einreichen. Baubeginn könnte dann im Mai sein. 15 bis 18 Monate später kann das Kino dann wahrscheinlich eröffnet werden.

Am morgigen Donnerstag muss aber noch der Gemeinderat den Satzungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan verabschieden. Das gilt allerdings nur als Formsache, denn schon der Bauausschuss votierte einstimmig dafür. Dort gab es auch mächtig Lob für die Bauherren: "Der Beirat von Menschen mit Behinderungen war von Anfang an in die Planungen mit eingebunden", sagte Reinhild Ziegler. Deshalb freue sie sich sehr, dass es im neuen Kino genügend Rollstuhlplätze geben soll - und zwar nicht nur die sogenannten "Rasiersitze" in der ersten Reihe, sondern auch an anderen Stellen in den Sälen -, und auch Hilfsmittel für Hör- und Sehbehinderte eingebaut werden sollen. "Ich möchte das lobend erwähnen, weil die Familie Englert hier einen Standard umsetzen will, den große Konzerne nicht machen würden", sagte Ziegler. Die technischen Einrichtungen seien vor allem auf das persönliche Engagement der Englerts zurückzuführen. Baubürgermeister Bernd Stadel sprach von einem Leuchtturmprojekt: "Dieses Kino setzt Maßstäbe. Das ist für ein Familienunternehmen sehr gut und nicht selbstverständlich."

Die Stadträte haben sich bereits im Dezember 2012 für den Standort in der Bahnstadt entschieden. Bei einem Betreiberwettbewerb setzte sich das Familienunternehmen aus Schifferstadt gegen elf Konkurrenten durch. Im Juli 2013 beschloss der Gemeinderat die Aufstellung eines Bebauungsplans samt Fassadenwettbewerb. Laut Englert kam es zu den Verzögerungen, weil die Planungen besonders komplex gewesen seien - vom städtebaulichen Vertrag über die Fassade bis hin zur Verkehrsführung.