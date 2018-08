Die Linksabbiegespur in der Rohrbacher Straße ist gesperrt, sie wird zur Baustelle, noch heute rollen die Maschinen an. Foto: Hentschel

hö. Die Baustelle in der Kurfürstenanlage an sich nervt schon zur Genüge. Doch seit Mittwoch fragen sich viele Heidelberger, wieso auch noch die Linksabbiegespur in der Rohrbacher Straße am Adenauerplatz gesperrt wurde. Die Autos stauten sich teilweise bis nach Neuenheim zurück, wie Leserin Helga Muschick berichtet: "Auch die Kreuzung Bergheimer Straße/Bismarckplatz war total zu, die Straßenbahnen standen bis zum Alten Hallenbad."

Tatsächlich wird die Linksabbiegespur wohl heute noch zur Baustelle, denn die alte Haltestelle "Adenauerplatz" wird zurückgebaut. Damit dehnen sich die bisherigen Arbeiten von der Kurfürstenanlage auch auf den Adenauerplatz aus, der bisher verschont blieb. Wer jetzt in der Rohrbacher Straße links in Richtung Tunnel oder Sofienstraße abbiegen will, muss sich auf der linken Geradeausspur einordnen. Wahrscheinlich bis zum Ende der Sommerferien bleibt die Linksabbiegespur gesperrt, so eine Stadtsprecherin.

Und wenn der Riesenstau partout nicht besser wird? "Wir behalten die Verkehrssituation im Blick", verspricht sie, "und werden eventuell mit weiteren Anpassungen reagieren."