Von Birgit Sommer

Die Grippesaison strebt auch in Heidelberg ihrem Höhepunkt zu. 197 Erkrankungen haben die Labors bis Mittwoch dem Gesundheitsamt in Heidelberg gemeldet - für die Stadt und den Rhein-Neckar-Kreis. Dr. Oswinde Bock-Hensley misst der Zahl allerdings keine große Bedeutung zu, denn erfasst sind damit nur diejenigen Erkrankungen, die durch Schnelltests oder Abstriche klar als Influenza definiert wurden. Die Dunkelziffer liegt also höher, und mit allein 69 Meldungen seit Montag ist die Medizinerin auch überzeugt: "Die Zahlen nehmen im Augenblick noch zu."

"Wir kriegen gar nicht alles mit, denn eine Diagnostik machen meist nur die Kliniken", sagt die Expertin im Gesundheitsamt. Die meisten Ärzte, auch die Kinderärzte, begnügten sich bei ihren Patienten mit der Blickdiagnose. Als typisch für die echte Influenza gilt vor allem das plötzliche Auftauchen der Krankheitszeichen. Aus Gesprächen allerdings weiß Oswinde Bock-Hensley, dass in den Kindergärten und Kitas einige Kinder und auch Erzieher krank sind - ob nun mit Grippe oder nur mit grippalem Infekt. Kindergartenkinder gelten auch nach den Berichten aus dem Robert-Koch-Institut, einem Bundesinstitut für Infektionskrankheiten, als die hauptsächlich Betroffenen bei Influenza. Seniorenheime dagegen hätten noch keine größeren Ausbrüche registriert, erklärte Dr. Bock-Hensley.

Zwei der bisher in Heidelberg gemeldeten Infizierten wiesen nach Angaben der Medizinerin einen schweren Verlauf ihrer Krankheit auf - "was selten ist" - und brauchten in den Kliniken in Mannheim und Freiburg extrakorporale Beatmung, seien aber wieder genesen. Die Grippe-Therapie mit dem Mittel "Tamiflu" sei grundsätzlich wirksam, konstatierte sie gegenüber der RNZ, laut Robert-Koch-Institut seien auch noch keine Resistenzen aufgetreten.

Bock-Hensleys Team recherchiert bei allen gemeldeten Influenza-Fällen in den Kliniken nach, wie der Krankheitsverlauf war, wo die Quelle der Vireninfektion lag und ob die Patienten zuvor gegen Grippe geimpft worden waren. "Unsere Fälle sind fast alle nicht geimpft", sagt sie und hält ein leidenschaftliches Plädoyer für die Vorsorge - auch wenn diese nicht zu 100 Prozent wirksam sein kann. Schließlich sind in der Zeit zwischen der Festlegung der Inhaltsstoffe der Impfung und dem Auftreten der Erkrankung noch Veränderungen bei den Viren möglich.

Genau das ist im letzten Jahr auch passiert. Beim Subtyp H3N2 (bekannt seit 1968 als Verursacher der Hongkong-Grippe) trat eine neue Variante auf. "Der Virus mutiert, was normal ist", erklärte Dr. Steffen Geis, Mikrobiologe im Heidelberger Universitätsklinikum. "Man ist immer einen Schritt hinterher mit der Empfehlung an die Impfstoffhersteller." Für die Südhalbkugel der Erde, der die Grippewelle im kommenden Sommer droht, sei die H3N2-Variante schon angepasst worden. Direkt vor dem großen Ausbruch der Schweinegrippe 2009/2010 habe es schon einmal eine größere Epidemie mit Beteiligung der Hongkong-Grippe-Erreger gegeben, meinte Geis.

Mit der Zunahme der schweren Atemwegserkrankungen bei Patienten seit Anfang Januar liegt der Raum Heidelberg genau im gesamtdeutschen Trend mit bisher rund 11 000 registrierten Fällen im Land, davon 3700 in Baden-Württemberg. Die Grippe-Saison im Winter 2014/15 folgt auf eine schwache Saison 2013/14, als das Gesundheitsamt in Heidelberg im gleichen Zeitraum nur 32 bestätigte Fälle registrierte.