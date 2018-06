Heidelberg. (dns) "Halt Grenzkontrolle", schreit ein Mann in pinkfarbener Warnweste, und eine Gruppe Passanten auf der Hauptstraße schreckt zusammen. Aktivisten der Heidelberger Space Initiative, die sich für die Rechte von Flüchtlingen einsetzt, haben gestern Nachmittag mit Flatterband und Notenständern eine improvisierte Grenze vor dem Anatomiegarten aufgebaut. Die Idee dahinter? Heidelberger und Touristen sollen die Grenzen, die für Flüchtende so bedrohlich sind, auch mal spüren - wenn auch nur ein bisschen.

Konkret ging es den linken Aktivisten um die Zustände im Registrierzentrum Patrick Henry Village (PHV): Dieses erinnere an "ein Freiluftgefängnis" steht in einem Flyer, der an Passanten verteilt wird: Rein und raus komme man nur mit einem Ankunftsausweis, auf dem mehr Daten erfasst würden, als für das Asylverfahren nötig seien: "Wir verstehen diese Politik daher als Akt der Kontrolle, Überwachung und des Datenaustauschs." Zudem liege das Zentrum weit außerhalb, sei schlecht angebunden, den Bewohnern sei es verboten zu arbeiten: "Menschen werden hier gezwungen, wie im Gefängnis zu leben." Dabei gebe es genug freien Wohnraum, wie Nora Bräcklein, eine der Organisatorinnen, betont: "Wir fordern die Abschaffung solcher Lager. Die Menschen sollen selbst bestimmen, wo sie leben wollen."

Bei den Passanten rief die Aktion gemischte Reaktionen hervor: Viele ignorierten die "Grenze", andere störten sich daran: "Mach das leiser! Wir sind hier in Deutschland!", blaffte eine Passantin einen Iraner an, der über ein Megafon laute Musik abspielte. Positive Rückmeldung gab es dagegen von einigen Flüchtlingen, die sich bei den Aktivisten bedankten, sowie von einigen Fußgängern, die die Aktion zum Anlass nahmen, sich über PHV zu informieren.