Heidelberg. (alb/zg) "Der Laie staunt, der Fachmann wundert sich" - eine Sprecherin der Deutschen Bahn nahm am Dienstag die bekannte Redensart zur Hilfe, um eine technische Störung im Heidelberger Hauptbahnhof zu erklären. "Es ist an einer Stelle viel Wasser unter ein Gleis gelaufen, das jetzt gesperrt werden muss. Die Untersuchungen haben bereits begonnen", sagte sie der RNZ. Voraussichtlich bis einschließlich Freitag dürften Züge in diesem Bereich nicht fahren - "nicht einmal langsam", wie die Sprecherin ergänzte. Solange die Arbeiten laufen, kommt es im Regionalverkehr zu einigen Zugausfällen. Ein Überblick:

Zwischen Mannheim-Friedrichsfeld und Heidelberg Hauptbahnhof entfallen Regionalbahnen zu folgenden Abfahrtszeiten: 6.25, 7.24, 8.25, 15.28, 16.28 Uhr und 17.28 Uhr. Die Deutsche Bahn setzt Busse ein, die im Vergleich zu den regulären Zeiten etwa zwölf Minuten später losfahren.

> Zwischen Heidelberg-Hauptbahnhof und Mannheim-Friedrichsfeld entfallen Regionalbahnen zu folgenden Abfahrtszeiten: 7.24, 8.21, 9.21, 16.21, 17.24 und 18.21 Uhr. Auch auf dieser Strecke verkehren Ersatzbusse. Diese fahren zirka 20 Minuten vor (!) der planmäßigen Abfahrt der Züge los. Zusätzlich können Reisende die Buslinie Schwetzingen-Heidelberg in Anspruch nehmen. "Weil die Busse länger brauchen, können die Anschlüsse zum Fernverkehr im Heidelberger Hauptbahnhof leider nicht immer erreicht werden. Reisende sollten deshalb immer eine Verbindung früher nehmen", riet die Bahnsprecherin.

> Zwischen Heidelberg Hauptbahnhof und Mannheim Hauptbahnhof werden die Züge der Regionalexpress-Linien 1 und 2 zu folgenden Abfahrtszeiten vorläufig gestrichen: 16.10, 17.10 und 18.10 Uhr. Der Grund: Nach Angaben der Deutschen Bahn müssen die Züge zwischen Mannheim und Heilbronn zur Entlastung der Strecke vorzeitig in Heidelberg wenden und fallen daher aus. Auch hier und in der Gegenrichtung können laut Bahn die Anschlüsse zum Fernverkehr unter Umständen verpasst werden.

> Zwischen Mannheim Hauptbahnhof und Heidelberg Hauptbahnhof entfallen die Züge der Regionalexpress-Linien 1 und 2 zu folgenden Abfahrtszeiten: 16.36, 17.36 und 18.36 Uhr.

> Zwischen Heidelberg Hauptbahnhof und Mannheim Hauptbahnhof entfällt die um 16.56 Uhr abfahrende S-Bahn der Linie 5, in der Gegenrichtung der um 16.50 Uhr startende Zug.

> Alle Züge der S-Bahn-Linie 1 bis 4 verkehren ohne Einschränkungen.

Info: Über die weitere Entwicklung berichtet die Bahn im Internet unter www.bahn.de/aktuell.