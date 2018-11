Von Micha Hörnle

Das ist nichts für empfindliche Ohren: In der Weststadt und in Schlierbach wechselt die Bahn momentan die Gleise aus - und zwar rund um die Uhr. Das bringt Anwohner um den Schlaf: "Wir alle können nachts nicht mehr schlafen, weil gehämmert, gebohrt oder gefräst wird. Es ist ein Höllenlärm, man hört es selbst durchs geschlossene Fenster. Ist das erlaubt? Gibt es in Heidelberg so etwas wie Lärmschutz in der Nacht?", fragt Kristina Pezzei, die in der Nähe des S-Bahn-Haltepunkts Weststadt/Südstadt wohnt.

Tatsächlich gibt es eine "Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm", die das alles regelt: So sollte es in reinen Wohngebieten tagsüber nicht lauter als 50 Dezibel (in etwa die Lautstärke von Regen) und von 20 bis 7 Uhr nicht lauter als 35 Dezibel (in etwa leise Musik) sein. Sollte. Denn es gibt auch Ausnahmen, und zwar dann, wenn es ein öffentliches Interesse gibt, wie Hubert Wipfler vom Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie erklärt - und genau diese Ausnahme sieht die Verwaltungsvorschrift auch vor. Das öffentliche Interesse besteht darin, dass die Bahn so schnell wie möglich mit den Gleisarbeiten fertig wird. Deswegen wird tags und nachts gearbeitet: "Eine doppelt so lange Sperrung der Strecke kann keiner wollen", sagt Wipfler. Nur dadurch kann der straffe Zeitplan von sechseinhalb Wochen vom 25. Juli bis zum 9. September eingehalten werden. Zumindest hofft Wipfler, dass die lautesten Arbeiten nicht ausgerechnet für die Nacht geplant sind, allerdings hat er keine rechtliche Handhabe: Die Stadt ist dafür nicht zuständig, außerdem wurde sie von der Bahn auch nicht groß im Vorfeld informiert. Allerdings halte sich die Deutsche Bahn "normalerweise an Lärmschutz-Regelungen", so Wipfler.

Bei der Bahn weiß man durchaus, was man den Anwohnern momentan zumutet, aber, so sagt Sprecher Roland Korz: "Das geht nicht anders, wir kommen nicht umhin, nachts zu bauen, um die Baustelle in vernünftiger Zeit abschließen zu können." Wenn man nachts pausiere, "würden wir sämtliche Pendler im Neckartal treffen". Eine Lärmbegrenzung an den Maschinen sei schlicht nicht möglich: "Der Gleisbau ist eben eine mechanische Arbeit, und die macht Lärm. Wir können da leider nichts Geräuschloses erfinden. Das muss man für diesen relativ kurzen Zeitraum ertragen." Auch Hubert Wipfler von der Stadt bestätigt, dass "bei solchen Arbeiten die Lärmschutzwerte nicht eingehalten werden können". Zumal ja, so Korz, relativ selten die Gleise ausgetauscht werden müssen: "Das macht man nur alle zwei, drei Jahrzehnte."

Immerhin deutet im Moment nichts darauf hin, dass die Bauarbeiten in Verzug geraten: "Alles ist im Plan", berichtet Korz. Massive Proteste baustellengeplagter Anwohner habe es nicht gegeben, sagen Korz und Wipfler übereinstimmend. Bis auf Pezzei hatte sich nur noch eine Schlierbacherin beschwert - nicht über den Lärm, sondern über den vielen Staub bei den Schotterarbeiten.