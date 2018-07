Von Birgit Sommer

Wenn man das Theaterstück "Das Wirtshaus im Spessart" auf die Bühne stellt, wie gestaltet man wohl die Umgebung? Baumstämme? Wald? Gespenstische Atmosphäre? Bühnenbildner Martin Fischer hat sich im Heidelberger Schloss für etwas ganz Besonderes entschieden: Er konzentriert den Raum im Schlosshof vor dem Bibliotheksbau durch Säulenreihen, die aussehen, als stünden sie schon immer dort, auf ein kleineres Format. Die Bühne bekommt so ein bisschen was von einer gotischen Kirche, von der Ruine eines Chores, und korrespondiert letztlich mit der Brunnenstube schräg gegenüber. Das Bild ist noch nicht vollständig; die gotischen Bögen auf den Säulen müssen noch angefertigt werden.

Theaterplastikerin Jenny Junkes arbeitet seit Wochen am Nachbau der Natur: PVC-Rohre werden mit Stoff kaschiert, eine putzartige Masse darüber wird durch Bemalung zum täuschend echten Sandstein. Säulenkapitelle und -basen sind mit Holzunterkonstruktionen unterlegt. Das Ruinen-Motiv aus der Romantik - hier wird es weitergesponnen. "Im besten Fall", sagt Fischer, "sieht das Bühnenbild so aus, als gehöre es zum Schloss." Etwas Fremdes, Modernes auf die Bühne stellen, wollte er letztlich nicht. Auch Regisseur Thomas Goritzki wünschte kein Wirtshaus auf der Bühne - und schon gar nicht Hightech.

Fischers erste Idee - eine große Schräge, in der sich die Rückwand, der Bibliotheksbau, spiegelt - gefiel allen super, wurde aber verworfen. Diese Konstruktion hätte die technischen und finanziellen Möglichkeiten der Schlossfestspiele überschritten. Schließlich muss man auch schnell zum Bühnenbild von "Kiss me, Kate" umschalten können. Bei Wiederaufnahmen von Stücken werden zudem Teile wiederverwendet. So kann das Publikum durchaus Details des alten Bühnenbildes - wie Umgänge und Treppen - im neuen entdecken.

Mit Lilo Pulvers Film "Das Wirtshaus im Spessart" hat die Komödie von George Isherwood nach der Erzählung von Wilhelm Hauff nicht viel zu tun, die am 29. Juni Premiere im Schlosshof hat. Sie verbindet die Rahmenhandlung wirkungsvoll mit den Märchen, die im Wirtshaus erzählt werden, um sich in der Nacht wachzuhalten: "Saids Schicksale" - hier wird der Orient improvisiert - und "Die Höhle von Steenfoll".

Der Stoff, den alle zu kennen meinen, von dem jeder weiß, wie es sein müsste, weil er den Film vor Augen hat, reizte auch den Bühnenbildner - ebenso wie das Heidelberger Schloss als Spielstätte. Open-Air-Inszenierungen kennt er schon. Die haben ihre eigenen Gesetze: "Das Bühnenbild muss wasserfest sein, und erst mal kann man nicht auf Licht setzen. Dunkel wird es erst nach der Pause."

Martin Fischer hat eine Menge Erfahrung mit der Theaterbühne. Sein Vater Hannes Fischer (1925 bis 1989) war Schauspieler, Regisseur und Theaterleiter, zuletzt Schauspieldirektor in Dresden, seine Mutter Ilse-Maria Fischer war Tänzerin und Choreografin. "Ich bin im Ballettsaal groß geworden", sagt er. Auf die Bühne wollte er selbst aber nicht, dafür hat er leidenschaftlich gerne gezeichnet, lernte Malerei und Grafik im Abendstudium und studierte schließlich Bühnen- und Kostümbild an der Dresdner Hochschule für Bildende Künste. Fischer liebte feste Engagements wie die freiberufliche Arbeit. Von 2005 bis 2012 etwa war er Ausstattungsleiter am Theater Osnabrück unter Intendant Holger Schultze, wo er auch für die gesamte visuelle Erscheinung des Theaters verantwortlich war. Anschließend ging er an das Schleswig-Holsteinische Landestheater. Ab sofort arbeitet er frei und betreibt weiterhin seine Zwei-Mann-Agentur für Grafikdesign.

Die Liste der Inszenierungen, für die Fischer das Bühnenbild und öfter auch die Kostüme entwarf, ist lang. In Heidelberg gehören dazu Brechts "Die Heilige Johanna der Schlachthöfe" (2014) und Hauptmanns "Die Ratten" (2015). Das Bühnenbild für die "Ratten" war eher ein typischer "Fischer" als nun die Inszenierung auf dem Schloss, nämlich "eine relativ klare Konstruktion mit einem beweglichen Element", wie er sagt. Und: "Ich mache gerne Sachen, die aussehen wie reale Materialien, die es aber so als Räume nicht gibt."

Berührungsängste hat der 57-Jährige jedenfalls nicht. In den neunziger Jahren entwarf er ein Bühnenbild in einer Spielzeit gleich zweimal für unterschiedliche Inszenierungen: In Tübingen und Frankfurt/Oder lief Kleists "Der zerbrochene Krug". "Im Nachhinein muss ich sagen, das finde ich spannend."