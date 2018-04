Von Sebastian Riemer

Nach der emotionalen Veranstaltung zur geplanten Flüchtlingsunterkunft in Handschuhsheim meldeten sich mehrere Rohrbacher bei der Rhein-Neckar-Zeitung. Auch sie wünschen sich von der Stadt weitergehende Informationen über die Planungen für die neue Unterkunft im Stadtteil.

Auf dem Grundstück Kolbenzeil 7-9 will die Stadt noch in diesem Halbjahr eine Unterkunft für 100 bis 140 Flüchtlinge bauen. Schon Ende des Jahres könnte sie bezugsfertig sein. Da dort eine langfristige Wohnnutzung möglich ist, wenn die Unterbringung nicht mehr für Flüchtlinge benötigt wird, sollen Wohngebäude in Massivbauweise entstehen.

Wohl auch, um ein Hochkochen der Emotionen wie in Handschuhsheim zu vermeiden, setzt die Verwaltung in Rohrbach früher eine öffentliche Veranstaltung an - und zwar noch vor dem Bauantragsverfahren. "Sobald die genaue Ausgestaltung der Unterkunft entworfen ist, wollen wir das machen", so ein Stadtsprecher. Ziel sei es, bis Anfang April die Pläne so weit zu entwickeln, dass sich die Bürger ein konkretes Bild von der geplanten Unterkunft verschaffen könnten.

Dass im Vorfeld der Bauarbeiten für die Unterkunft der seit Jahren leer stehende alte Sprachheilkindergarten abgerissen werden muss, macht manchen Anwohnern Sorgen, weil dieser als asbestverseucht gilt. "Außerdem wurden zehn Bäume gefällt, was ich überhaupt nicht verstehen kann", so eine Anwohnerin. Laut Stadt wird das Grundstück aktuell für die künftige Bebauung vorbereitet. "Weil das Gebäude asbesthaltige Baustoffe enthält, wird es während der Abrissarbeiten eingehaust, um eine Gefährdung von Anwohnern und Passanten zu vermeiden", so ein Stadtsprecher. Um diese Einhausung zu ermöglichen, mussten tatsächlich zehn größere Bäume gefällt werden. "Sie standen in sehr geringem Abstand zu dem Gebäude oder hatten aufgrund von Vorschäden keine ausreichende Standsicherheit." Die Stadt verspricht aber Ersatzpflanzungen. Zudem seien rund 15 größere Bäume erhalten geblieben.

Info: Mehr zu den geplanten Unterkünften gibt es auch online unter www.heidelberg-fluechtlinge.de.