Von Micha Hörnle

Selten erregte ein Fraktionswechsel so sehr die Gemüter: Am Sonntagabend hatte die CDU bekannt gegeben, dass Waseem Butt von Generation-HD zu ihr wechseln wird. Viele seiner einstigen Weggefährten sind jetzt enttäuscht. Frauke Isenberg, die auf Platz 2 von Generation-HD kandidiert hatte, vergleicht Butts Schritt mit der WM: Das wäre so, als würde Manuel Neuer heute im Halbfinale auf einmal ins brasilianische Tor wechseln. Clemens Bellut, ebenfalls Kandidat auf der Generation-HD-Liste, entschuldigte sich sogar bei seinen Wählern - wegen der "waltenden politischen Unseriosität", die er nicht früh genug erkannt habe. Ella Kehrer, die auch auf der Liste stand, entzog Butt ihr Vertrauen und sprach von einer "tiefsten Kränkung". Sie fragt: "Hat Waseem Butt von Anfang an so geplant, sich für Generation-HD wählen zu lassen und dann gleich zur CDU zu wechseln? Wäre er überhaupt gewählt worden, wäre er auf der Liste der CDU gelistet?"

Auch Butts Ex-Kollegen aus der Fraktionsgemeinschaft mit der GAL reagierten enttäuscht - beispielsweise Michael Pfeiffer, der zweite Stadtrat von Generation-HD: "Das tut mir sehr weh, und ich halte ein solches Verhalten auch nicht für korrekt." Zumal es vonseiten Butts keine Signale gegeben habe, dass er mit dem Kurs der GAL nicht einverstanden gewesen sei. GAL-Fraktionsvorsitzende Judith Marggraf bestätigt, dass die Zusammenarbeit mit Butt immer angenehm gewesen sei, man habe sich sogar über die Besetzung von Ausschüssen verständigt - und Generation-HD hätte auch den stellvertretenden Fraktionsvorsitz bekommen. Und so kam Butts Wechsel "sehr überraschend". Zumal sie selbst nur die Pressemitteilung der CDU bekommen hätten, Butt hatte nicht das persönliche Gespräch gesucht. Sie berichtete auch, dass es mit Butt "keinerlei Verwerfungen gegeben" hatte.

Pfeiffer findet es "ausgesprochen schade, dass es Butt nicht in der alten Konstellation probieren wollte und gleich zur CDU ging - zumal es nach der Wahl Gespräche mit mehreren Gemeinderatsgruppen gegeben habe, auch mit der CDU. Die Bilanz danach war, gerade bei der Generation-HD-Basis: "Mit der CDU geht es nicht." Pfeiffer ärgert es, dass Butt nicht innerhalb des Lagers gewechselt hat, sondern über den Graben gesprungen ist. Und vor allem: Butt war Spitzenkandidat der Liste, es wechselte also kein "Hinterbänkler": "Da fehlt mir auch ein Stück Dankbarkeit. Wir von Generation-HD haben ihm die einmalige Chance gegeben, dass er in den Gemeinderat gewählt wird. Er hatte bestimmt kein Mandat, zur CDU zu gehen." Selbst bei den Grünen herrschte Entsetzen: Vorsitzender Florian Kollmann nennt das "eine krasse Aktion", Stadträtin Kathrin Rabus schlicht "fies".

Die Diskussion im Internet, bei rnz.de wie auch bei Facebook, dreht sich vor allem um die Frage, ob Butt als Person oder als Mann von Generation-HD gewählt wurde. Die meisten Forumseinträge sind eindeutig: Man wählte ihn als Vertreter der Liste - und sieht sich nun getäuscht. Pfeiffer hält an der Fraktionsgemeinschaft mit der GAL fest: "Ich stehe zu meinem Wort."

Den Wechsel Butts sieht er nicht als Vorbote eines nahen Endes von Generation-HD: "Wir waren nach der Wahl die stärkste der kleinen Gruppierungen und standen kurz vor einem dritten Sitz. Und das, obwohl Derek Cofie-Nunoo als Galionsfigur abgetreten war." Trotz aller Enttäuschung will er mit Butt zusammenarbeiten - "so wie mit allen Räten aus allen Gruppen".