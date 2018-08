Die Polizei sperrte den Unfallort in der Zeppelinstraße am 16. August letzten Jahres ab, während Thomas S. seinen Lastwagen bereits auf die Seite gefahren hatte. Foto: Priebe

Von Holger Buchwald

Heidelberg. 31 Sekunden wartete Bernd S. (Name geändert), bevor er nach links in die Zeppelinstraße abbog. Er schaute nach links, er schaute nach rechts. Und er blickte, wie er sagt, auch in die Spiegel seines Lastwagens. Er habe sogar noch eine Familie mit Kindern und Laufrädern auf dem Gehweg vor sich passieren lassen. Doch dann geschah das Unfassbare: Als der 53-Jährige mit seinem Mercedes Benz Atego losfuhr, erfasste er einen 87-jährigen Mann, schleifte ihn 13 Meter mit sich und überrollte ihn schließlich.

Hintergrund Oberste Vorsicht ist geboten, wenn man als Autofahrer von einem Privatgrundstück auf eine öffentliche Straße einbiegt. Dies ist in Paragraf 10 der Straßenverkehrsordnung geregelt: "Wer aus einem Grundstück, aus einer Fußgängerzone, aus einem verkehrsberuhigten Bereich auf die Straße oder von anderen Straßenteilen oder über einen abgesenkten Bordstein hinweg auf die Fahrbahn [+] Lesen Sie mehr Oberste Vorsicht ist geboten, wenn man als Autofahrer von einem Privatgrundstück auf eine öffentliche Straße einbiegt. Dies ist in Paragraf 10 der Straßenverkehrsordnung geregelt: "Wer aus einem Grundstück, aus einer Fußgängerzone, aus einem verkehrsberuhigten Bereich auf die Straße oder von anderen Straßenteilen oder über einen abgesenkten Bordstein hinweg auf die Fahrbahn einfahren oder vom Fahrbahnrand anfahren will, hat sich dabei so zu verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist; erforderlichenfalls muss man sich einweisen lassen." Dagegen habe Bernd S. verstoßen, betonte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. Die Richterin war hingegen der Ansicht, dass diese Anforderungen kaum zu erfüllen sind. Der Strafrahmen für eine fahrlässige Tötung ist in Paragraf 222 des Strafgesetzbuches festgeschrieben: "Wer durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft." Zugunsten des Angeklagten sprach, dass er weder vorbestraft war noch Punkte in der Verkehrssünderdatei in Flensburg angesammelt hatte. Mit einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen fiel das Urteil von Richterin Englert-Biedert sehr milde aus. Denn bis zu dieser Geldstrafenhöhe gilt der Verurteilte als nicht vorbestraft. Das heißt, der Vorfall taucht nicht im polizeilichen Führungszeugnis auf. Es sei denn, Bernd S. würde innerhalb der nächsten fünf Jahre noch einmal verurteilt. hob

Für den Senior kam jede Hilfe zu spät. Der Blutverlust war so stark, dass er noch an der Unfallstelle starb. Wegen fahrlässiger Tötung wurde der Lastwagenfahrer gestern, fast sieben Monate nach dem Unfall vor dem Krankenhaus Salem, von Amtsrichterin Walburga Englert-Biedert zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 50 Euro verurteilt.

Der tödliche Unfall ereignete sich am 16. August letzten Jahres, morgens kurz nach 10 Uhr. Bernd S., Fahrer bei einem Sanitätshaus in Mannheim, hatte gerade das Altenheim Haus Philippus beliefert und wollte von dem tiefer gelegenen Parkplatz neben dem Salem-Krankenhaus auf die Zeppelinstraße fahren. Der Weg des Lastwagens, wie lange er an der Rampe stand, dass er mit fünf Kilometern pro Stunde losfuhr und nach 22 Metern stehen blieb, lässt sich dank des Fahrtenschreibers genau nachvollziehen. Umso unerklärlicher ist für den Angeklagten, warum er den 87-Jährigen übersah, der gerade mit seinen beiden Nordic-Walking-Stöcken zu Fuß auf dem Weg zur Physiotherapie-Praxis im Salem-Krankenhaus war.

"Ich möchte der Familie mein tiefes Mitgefühl aussprechen", sagte Bernd S. gestern sichtlich bewegt. Und er sei der Frau des Verstorbenen so dankbar, dass sie sich "in großer Nächstenliebe" an Weihnachten mit ihm ausgetauscht habe. Großen Respekt zollte S. auch seinem Chef und seinen Kollegen, die die ganze Zeit zu ihm gestanden hätten. Und das, obwohl er direkt nach dem Unfall seinen Führerschein abgeben musste.

"Ich fahre seit 30 Jahren Auto und hatte an diesem Morgen überhaupt keinen Stress", betonte der Angeklagte. Den Unfall bezeichnete er als "ganz grässliche Sache". Seitdem habe er "Horrorträume" und schlaflose Nächte. Die ganze Sache sei unvorstellbar. Und immer wieder: "Ich habe den Mann nicht gesehen."

Hat Bernd S. angehalten, weil er im Rückspiegel den leblosen Körper entdeckt hatte? Oder stoppte er den Lkw erst, nachdem ein Augenzeuge laut gebrüllt hatte? Trotz mehrerer Zeugenaussagen ließ sich der Unfall gestern nicht genau rekonstruieren. Zugunsten des Angeklagten ging der Gutachter davon aus, dass der 87-jährige Fußgänger vielleicht nur für die kurze Zeitspanne von zweieinhalb Sekunden in den Spiegeln des Lkw zu sehen war. Falls er sich direkt vor dem Fahrzeug aufgehalten habe, sei der nur 1,69 Meter große Mann durch die Frontscheibe gar nicht zu erkennen gewesen. Es könne gut sein, so der Gutachter weiter, dass der Fahrer wegen der geringen Geschwindigkeit den Aufprall weder gespürt noch gehört habe. Insgesamt habe die Todesfahrt rund zehn Sekunden gedauert.

Erster Staatsanwalt Thomas Bischoff forderte eine Bewährungsstrafe für den Angeklagten. Er habe sich einen sehr schweren Verkehrsverstoß zuschulden kommen lassen, daher sollte der Führerschein noch für weitere acht Monate eingezogen werden. Rechtsanwalt Christof Betzer forderte dagegen eine mildere Strafe. Bis auf den "tragischen Moment" des Unfalls habe sein Mandant doch alles getan, schließlich habe er ja lange gewartet, bis er in die Zeppelinstraße eingebogen sei. Eine Geldstrafe sei völlig ausreichend.

So sah das auch Richterin Englert-Biedert. Die Anforderungen der Straßenverkehrsordnung seien so hoch, dass sie nicht immer zu bewältigen seien. Und da der Berufskraftfahrer sich bisher noch nichts habe zuschulden kommen lassen, sei eine Geldstrafe angemessen. Am Ende der Sitzung durfte Bernd S. seinen Führerschein in Empfang nehmen. Englert-Biedert: "Ich bitte Sie, mir hier den Empfang zu quittieren."