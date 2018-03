Der Fall Zumbruch nimmt kein Ende: Nach einer Petition, die scharfe Kritik an der Entscheidung von zehn Gemeinderäten übte, will Wolfgang Lachenauer den Verfasser womöglich wegen übler Nachrede verklagen. Foto: Hoppe

if. Hat die Abwahl von Frank Zumbruch als Kreativbeauftragter der Stadt jetzt gar ein juristisches Nachspiel? Auf alle Fälle will Wolfgang Lachenauer, Fraktionsvorsitzender der "Heidelberger", Strafanzeige gegen die Initiatoren eines "Offenen Briefes an die Mitglieder des Gemeinderates" stellen. Lachenauer gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung: "Damit wurde eine Grenze überschritten". Der Stadtrat fühlt sich persönlich beleidigt und spricht von "übler Nachrede". Was ihn besonders schockt, ist der Vorwurf des "Amtsmissbrauchs".

Auslöser des ganzen Ärgers ist die Besetzung der Stelle des "Kultur- und Kreativbeauftragten". Der Haupt- und Finanzausschuss des Gemeinderates entschied sich am 6. Juni mit großer Mehrheit für Katharina Pelka. Auch Lachenauer war einer von jenen, die der Diplom-Ingenieurin den Vorzug gaben. "Ich stehe aus sachlichen Gründen zu meiner Entscheidung, weil ich der Meinung bin, dass Frau Pelka das bessere Zukunftskonzept hat", so Lachenauer gegenüber der RNZ, "wie übrigens auch zehn weitere Ausschussmitglieder" (lediglich vier stimmten für Zumbruch). Gegen den Vorwurf der "Borniertheit" oder "Herzlosigkeit" wehrt er sich: "Ich bin ganz unvoreingenommen in die Sitzung gegangen". Und gerade vonseiten der SPD seien "faire Fragen" gestellt worden. Die Antworten hätten das Pendel eben auf die Seite Pelkas ausschlagen lassen. Was er nicht versteht, das sei die Haltung der Grünen. So habe Claudia Hollinger in der RNZ bedauert, dass man Zumbruch verliere, aber klar sei doch, dass keiner der Grünen für ihn votiert habe. Lachenauer: "Die grünen Freunde der Kreativen haben Zumbruch fallen gelassen". Denen unterstellt er "politische Ränke". Dass er, Lachenauer, dem Oberbürgermeister eines auswischen wollte, das würde ihm wohl niemand nachsagen.

Gänzlich auf die Palme bringt ihn aber der "offene Brief" aus allen elf Teilbranchen der Kreativwirtschaft Heidelberg-Mannheim" (die RNZ veröffentlichte ihn in Auszüge). Dass jene für Zumbruch Stellung nehmen, das findet er in Ordnung, aber nicht wie dabei auf die Stadträte eingedroschen werde. Vor allem einen Passus lässt er sich nicht gefallen. Da heißt es: "Ihnen (den Stadträten) war es lieber, Machtpolitik zu betreiben, auf dem Rücken einer integren Person, auf dem Rücken einer ganzen Stadt. Und sie haben diese auch zum Gespött gemacht. Wir schauen mit Scham auf den Boden. Für Sie und Ihren Amtsmissbrauch." Dieser Aussage, sagt der "Heidelberger", "muss Einhalt geboten werden". Da seien doch die "Kreativen" viel "schlimmer" als die Entscheidungsträger, die sich zwischen zwei qualifizierten Personen entscheiden mussten.