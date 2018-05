320 Gäste kamen zur Gedenkfeier an die im Dienst getöteten Polizeibeamten des Landes Baden-Württemberg in die Heiliggeistkirche. An sie erinnert eine Glasstele. Die Ansprache hielt Innenminister Reinhold Gall (links). Foto: Rothe

Von Anica Edinger

Ludwig Schuhmann ging alleine zum Tatort. Der Kriminalkommissar wurde zu einem Einbruch gerufen, wollte gerade den Einstiegsort des Täters im Keller vermessen, als er von hinten erschossen wurde. Denn der Einbrecher war noch vor Ort, er versteckte sich hinter einem Mauervorsprung. Für Schuhmann kam jede Hilfe zu spät. Er starb in der Nacht vom 24. auf den 25. Januar 1959. Heute steht sein Name auf einer Glasstele mit 45 anderen ermordeten Polizisten und Polizistinnen (die RNZ berichtete am 24.10.).

An Ludwig Schuhmann erinnerte gestern Baden-Württembergs Innenminister Reinhold Gall. Das Land hatte eingeladen zur jährlichen Gedenkfeier für die im Dienst getöteten und verunglückten Polizistinnen und Polizisten - und zwar in die Heidelberger Heiliggeistkirche. Rund 320 Trauernde kamen, um zu gedenken: Angehörige, Freunde, Polizeibeamte.

Es war auch Gall, der in seiner Ansprache darauf aufmerksam machte, dass der Polizeiberuf noch immer ein gefährlicher ist - zumal aktuell die Zahl von Wohnungseinbrüchen steige, nicht nur im Ländle, sondern bundesweit. "Denn die Gefahrensituation, die aus dem Nichts der scheinbaren Routine heraus erwachsen, sind der Polizei gestern wie heute sehr vertraut", so der Innenminister.

Auch der Landespolizeidekan Bernhard Metz mahnte: "Ich verstehe diese Feier als Konfrontation mit der Wirklichkeit." Immer mehr sei die tägliche Arbeit der Beamten auch von "Respektlosigkeiten, von Gewalt und Tod" geprägt. Innerhalb des Polizeipräsidiums Mannheim/Heidelberg kamen zehn Beamte seit 1959 ums Leben. Man müsse sich auch im Alltag immer wieder bewusst machen: "Der Polizeidienst ins gefahrenvoll, er verlangt unseren Beamten und Beamtinnen großes Können, hohe Konzentration, Erfahrung, Umsicht und viel Mut ab", meinte Gall - und dankte den Polizisten bei dieser Gelegenheit noch dafür, dass sie sich all der Gefahren zum Trotz "in den Dienst unserer Bürgerinnen und Bürger stellen". Wie wichtig die Gedenkfeier für die Angehörigen der getöteten Polizisten ist, zeigte nicht nur die gut gefüllte Kirche: Nach der gut eineinhalbstündigen Feier gedachten viele an der Glasstele ihrer Liebsten, zündeten Kerzen an, machten Fotos. "Es ist uns allen ein Herzensanliegen, mit Ihnen zu gedenken", sagte Landespolizeipfarrer Bernhard Goetz.