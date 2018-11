Nach dem Festakt zum 50. Todestag Martin Bubers in der Aula der Alten Universität wurde Bundespräsident Joachim Gauck auf dem Universitätsplatz von rund 200 Heidelbergern erwartet. Das Staatsoberhaupt stürzte sich in die Menge und schüttelte viele Hände. Foto: Riemer

Von Sebastian Riemer

Darauf hat er sich gefreut, das sieht man dem Bundespräsidenten an: Federnden Schrittes tritt Joachim Gauck aus der Alten Universität heraus und spurtet - zum Schrecken seiner Sicherheitsleute - auf die rund 200 Heidelberger und Touristen zu, die sich auf dem Universitätsplatz postiert haben. Rasend hatte sich in der Altstadt am Morgen herumgesprochen, dass hoher Besuch in der Stadt ist.

Und der oberste Repräsentant der Bundesrepublik Deutschland ist ein Profi in der Disziplin "Bad in der Menge". Gauck greift stets zwei Hände gleichzeitig, stellt sich für "Selfie"-Fotos in Position und schmeichelt den Heidelbergern: "Toll, dass Sie auf mich gewartet haben ... Ich freue mich, hier zu sein ... Möchten Sie ein Foto?". Nach nicht einmal zwei Minuten ist alles vorbei: Gauck steigt in seine Staatskarosse mit dem Kennzeichen "0 - 1". Er muss weiter zur Hochschule für Jüdische Studien.

Hintergrund Martin Buber (1878-1965) war ein jüdischer Religionsphilosoph, Pädagoge und Schriftsteller. Der gebürtige Wiener lebte von 1916 bis zu seiner Emigration nach Jerusalem im Jahr 1938 in Heppenheim, wo er sein philosophisches Hauptwerk "Ich und Du" veröffentlichte und mit Franz Rosenzweig eine Neuübertragung der hebräischen Bibel ins Deutsche begann. Buber trat für eine [+] Lesen Sie mehr Martin Buber (1878-1965) war ein jüdischer Religionsphilosoph, Pädagoge und Schriftsteller. Der gebürtige Wiener lebte von 1916 bis zu seiner Emigration nach Jerusalem im Jahr 1938 in Heppenheim, wo er sein philosophisches Hauptwerk "Ich und Du" veröffentlichte und mit Franz Rosenzweig eine Neuübertragung der hebräischen Bibel ins Deutsche begann. Buber trat für eine arabisch-jüdische Verständigung ein und erhielt 1952 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Die Hochschule für Jüdische Studien wurde 1979 gegründet und wird vom Zentralrat der Juden in Deutschland getragen sowie durch Bund und Länder finanziert. Sie bietet mehrere Bachelor- und Masterstudiengänge und einen Staatsexamensstudiengang für Jüdische Religionslehre an. Zehn Lehrstühle widmen sich Teildisziplinen wie jüdische Bibelauslegung, Geschichte, Sprachwissenschaft oder Philosophie. An der Hochschule sind 105 Studenten eingeschrieben, von denen rund jeder dritte jüdisch ist. rie

[-] Weniger anzeigen

Der Bundespräsident ist mit dem Besuch in Heidelberg der Einladung der Martin Buber-Gesellschaft gefolgt, die ihrem Namensgeber anlässlich dessen 50. Todestags gestern Morgen mit einer Gedenkfeier in der Aula der Alten Universität gedachte.

In seinem Grußwort würdigt Joachim Gauck den Religionsphilosophen Buber als "großen jüdischen Gelehrten", der gezeigt habe, zu welch zutiefst humaner Haltung religiöser Glaube befähigen und ermutigen könne. Doch Gauck wäre nicht Gauck, wenn er nicht vom Manuskript abweichen und eine persönliche Note einstreuen würde. Er erzählt, wie ihm einst in seiner Heimatstadt Rostock als Student der Theologie Bubers Übersetzung der hebräischen Bibel - für Christen das Alte Testament - in die Hände fiel. "In seiner Sprache fasste mich die Botschaft noch einmal ganz anders an, und das bei einem Text, von dem ich dachte, er hätte mir schon alles gesagt." Von Buber könne man die Wichtigkeit des Dialogs der Menschen auf Augenhöhe lernen. "Das Gegenüber als gleichwertigen, gleich guten, gleich offenen, gleich wahrheitssuchenden Anderen anzunehmen: Könnte es eigentlich heute etwas Wichtigeres geben?" Festredner Amitai Etzioni, Soziologie-Professor in Washington und Schüler Bubers, zeigt sich in seinem Vortrag begeistert von Gaucks "kenntnisreichen Worten".

Dass Gauck am Nachmittag auch noch in der Hochschule für Jüdische Studien mit Studenten spricht, war sein ganz persönlicher Wunsch. "Das ist ein schöner Tag für mich heute", sagt er in der Hochschulmensa, "zuerst Martin Buber zu gedenken und nun diese Begegnung mit Ihnen." Von Stehtisch zu Stehtisch wandert er und plaudert im lockeren Ton mit den jungen Menschen, fragt nach ihren Werdegängen und Zielen, hört zu, lobt deren Engagement - und lässt den staatsmännischen Gestus beiseite. Auf die Frage eines Studenten, ob man ein ein gemeinsames Foto machen könnte, sagt Gauck lachend: "Ja sicher, dafür bin ich doch schließlich gewählt worden."

Linzertorte essend erklärt Gauck, warum er unbedingt mit den Studenten ins Gespräch kommen wollte: "Eine Gesellschaft, die nicht darauf hört, was junge Leute sagen, ist in Gefahr." Außerdem wisse er als zwölffacher Großvater und fünffacher Urgroßvater, dass die Jugend viel Wichtiges beizutragen habe.

Der 75-Jährige nutzt den Besuch auch, um das jüdische Leben in Deutschland zu würdigen. Es sei angesichts der Geschichte dieses Landes ein "gnadenhaftes Geschenk, dass sich aus der Mitte der Gesellschaft langsam wiederherstellt, was wir auf schmerzliche und verbrecherische Weise verloren haben": eine Fülle jüdischer Kultur sowie jüdischen Glaubens- und Geisteslebens. "All das ist ein Teil Deutschlands, der blüht, der wächst und gedeiht". Gerade in der HfJS, die Gauck angesichts ihrer vielen privaten Unterstützer als herausragendes Beispiel bürgerschaftlichen Engagements lobt, seien die Tore weit geöffnet für alle, die den Reichtum der jüdischen Kultur kennenlernen wollten.

Am Ende gibt Gauck den Studenten noch etwas mit: "Ihr dürft auch mal größer denken als es die eigenen Ängste und Lebenserfahrungen hergeben." Denn das hätten die Gründer der HfJS auch getan.