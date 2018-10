Von Timo Teufert

Es hat keine vier Wochen gedauert, da waren die Gebäude Bergheimer Straße 107, 109 und 109a, die gegenüber der Volkshochschule standen, Geschichte. Ein Spezialbagger hat sie dem Erdboden gleich gemacht. An gleicher Stelle baut die städtische Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz (GGH) ihr neues Verwaltungsgebäude. Sobald die Abrissarbeiten komplett beendet sind, soll Anfang Dezember mit dem Ausheben der Baugrube für das Gebäude mit 4200 Quadratmetern Nutzfläche begonnen werden. "Der Neubau ist dringend notwendig", erklärte GGH-Geschäftsführer Peter Bresinski schon im Januar 2013, als die Pläne für den Neubau bekannt wurden. Das aktuelle Verwaltungsgebäude in der Bluntschlistraße, das in Sichtweite der Großbaustelle liegt, sei für die 126 Mitarbeiter viel zu klein, eine Abteilung bereits ausgelagert. Die GGH sei in den letzten zehn Jahren erheblich gewachsen, da "wir immer mehr Dienstleistungen für die Stadt übernommen haben und dafür mehr Mitarbeiter brauchen", so Bresinski. Zudem sei eine Erweiterung der bisherigen Verwaltung nicht möglich gewesen. Deshalb habe man sich für den Neubau entschieden, zumal das sanierungsbedürftige Wohnhaus nicht mehr den heutigen Anforderungen der Mieter entsprach und nur mit erheblichem Aufwand hätte saniert werden können. Hintergrund HINTERGRUND Die Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz (GGH) ist ein Tochterunternehmen der Stadt Heidelberg und wurde 1921 als Atzelhofgesellschaft in Handschuhsheim gegründet. Von 1928 bis 1977 hatte die GGH ihren Sitz in der Haspelgasse 12, heute das Museum Haus Cajeth. 1977 wurde das Verwaltungsgebäude in der Bluntschlistraße in Bergheim bezogen. Zunächst wurden nur zwei von vier Etagen [+] Lesen Sie mehr HINTERGRUND Die Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz (GGH) ist ein Tochterunternehmen der Stadt Heidelberg und wurde 1921 als Atzelhofgesellschaft in Handschuhsheim gegründet. Von 1928 bis 1977 hatte die GGH ihren Sitz in der Haspelgasse 12, heute das Museum Haus Cajeth. 1977 wurde das Verwaltungsgebäude in der Bluntschlistraße in Bergheim bezogen. Zunächst wurden nur zwei von vier Etagen genutzt, inzwischen hat sich das Unternehmen in das angrenzende Haus erweitert und eine Abteilung ausgelagert. Die GGH ist nicht mehr nur klassischer Wohnungsvermieter, sie hat in den vergangenen Jahren auch immer mehr Dienstleistungen für die Stadt übernommen. Sie tritt als Investor oder Partner auf wie zum Beispiel bei der Sanierung der Internationalen Gesamtschule. Sie macht Baubetreuung wie beim Theaterneubau, verwaltet Wohnungen außerhalb ihres Bestandes, ist auch im Bauträgergeschäft aktiv und tritt bei Sanierungsgebieten und Entwicklungsmaßnahmen treuhänderisch als Dienstleister auf. tt

[-] Weniger anzeigen

Die anfänglichen Mieterproteste verstummten offenbar aber sehr schnell: Es soll keine größeren Probleme bei der Umsiedlung der Altmieter aus den jetzt abgerissenen Gebäuden gegeben haben: "Wir konnten alle Wünsche der Mieter an den neuen Wohnraum sowohl hinsichtlich Lage als auch Größe erfüllen", bestätigt GGH-Sprecherin Ina Siebert. Auch für die Geschäftsleute in der Ladenzeile im Erdgeschoss sei eine Lösung gefunden worden: "Die geschäftlichen Mieter haben alle ein Ersatzangebot bekommen und sind bis auf einen, der sein Geschäft geschlossen hat, innerhalb Bergheims und innerhalb unseres Bestandes umgezogen."

Der Neubau wird nun nach Plänen des Büros SSV-Architekten errichtet, die sich gegen vier andere Architekturbüros in einem Wettbewerb durchgesetzt haben. "Sowohl hinsichtlich der internen Organisation des Raum- und Flächenprogramms als auch der Architektur überzeugt der SSV-Entwurf", heißt es in einer Mitteilung. Die Grundrisse in den Büroetagen sind so gestaltet, dass sie an mögliche neue Anforderungen angepasst werden können. Im Erdgeschoss entsteht neben Beratungsräumen auch ein großer, multifunktionaler Raum, der für GGH-interne wie auch externe Veranstaltungen wie zum Beispiel Eigentümerversammlungen genutzt werden kann. Die Fassade wird mit Naturstein verkleidet.

Ingesamt wird das neue Gebäude das kommunale Unternehmen 13 Millionen Euro kosten. Der Rohbau soll im Januar 2015 beginnen, der Einzug ist für das zweite Quartal 2016 vorgesehen. Nach dem Einzug wird dann die bisherige GGH-Zentrale in der Bluntschlistraße abgerissen. Dort werden 40 neue, preiswerte Mietwohnungen entstehen, kündigt das Unternehmen an. Im Anschluss daran wird der Altbestand zwischen den beiden Neubauten (Bluntschlistraße 8-12) denkmalgerecht saniert.