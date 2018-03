Von Birgit Sommer

Dass in der Heidelberger Hauptstraße mehr los ist als auf den Mannheimer Planken - das galt genau zwei Jahre lang. Jetzt sieht es bei der der Zählung von Passanten wieder ganz anders aus. Die jüngsten Zahlen des Frankfurter Immobilienmaklers JLL (Jones Lang LaSalle SE) - sie beruhen auf einer Zählung am 6. Mai von 13 bis 16 Uhr - sehen bei Heidelberg eine Passantenfrequenz von 5465 pro Stunde (2016: 5680, 2015: 6040), für Mannheim liegt die Zahl bei 6875 (2016: 4156, 2015: 5340).

"Mannheim ist besser", sagt JLL-Regionalexpertin Aniko Korsos, "alle Einzelhändler bevorzugen Mannheim." Die Eröffnung des Einkaufsmagneten Q6/Q7 sorge nun für ganz neue Querverbindungen von den Planken. "Dieser Bereich ist die stärkste Lage geworden, und auch die guten Einzelhandelsstandorte werden sich künftig vom Paradeplatz weg und hin zum Wasserturm verlagern."

In Heidelberg dagegen, so die Einzelhandels-Expertin, sei der interessante Teil der Hauptstraße in den vergangenen Jahren kürzer geworden, die gute Einkaufslage reiche nur noch bis zum Universitätsplatz. Vom neuen Konzept des gerade eröffneten Design-Outlets "Saks off 5th" verspricht sie sich eine weitere Belebung. Immerhin: Aniko Korsos attestiert dem Heidelberger Einzelhandel gute Qualität, schließlich hätten die Einwohner auch überdurchschnittliche Einkommen.

Heidelberg liegt derzeit auf dem fünften Platz, wenn es um die meistbesuchten Einkaufsmeilen in Baden-Württemberg geht - nach Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim und Ulm. Bei den deutschen Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern haben es Mannheims Planken auf Platz 23 geschafft, Heidelbergs Hauptstraße liegt da auf Platz 45, nach der Ulmer Hirschstraße und vor der Bonner Poststraße. Die Fleiner Straße in Heilbronn etwa erreicht mit 2185 Passanten in der Stunde nur Platz 133.

Wenn man die Passantenfrequenz der letzten fünf Jahre analysiert - immer nur eine beziehungsweise seit 2016 drei Stunden an einem bestimmten Samstag im Frühjahr wird gezählt -, dann ist die Tendenz klar. Mannheim gewinnt, Heidelberg verliert. JLL-Sprecher Magnus Danneck sieht das nicht so eng: "Heidelberg ist im Wesentlichen gleich geblieben, Mannheim hat sich leicht verbessert."

Die Zählungen der JLL-Mitarbeiter stellen natürlich immer eine Momentaufnahme dar und unterliegen verschiedenen Einflüssen, etwa Baustellen, die mögliche Kunden gerade an diesem Tag vom Flanieren abhalten.