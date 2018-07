Heidelberg. (RNZ/lsw) Ein Fußgänger ist am Sonntagabend in Heidelberg von einer Bahn der RNV-Linie 5 angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Das teilte die Polizei in der Nacht mit. Der 38-jährige Heidelberger habe die Straßenbahnschienen in der Kurfürsten-Anlage in Höhe des Hauptbahnhofs überquert, als die Bahn ihn erfasste, teilte die Polizei mit. Wie genau es zu dem Unfall kam, sei noch unklar.

Der Mann wurde vor Ort notärztlich versorgt und im Anschluss in eine Heidelberger Klinik gebracht. Während der Versorgung des Verletzten und der polizeilichen Unfallaufnahme konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeifließen. Es sei zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen.