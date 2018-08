Die Kampagne ist für die jungen Tänzer nun zwar vorbei, in drei Wochen beginnen aber schon die Proben für die nächste Saison - auch für Justin, der gestern im Gorilla-Kostüm mitlief. Foto: Philipp Rothe

Von Tillmann Bauer

Es ist 13 Uhr. Treffpunkt. Es regnet leicht. Vor dem Polizeirevier in der Römerstraße bildet sich langsam eine gelbgrüne Mädchentraube. Es sind die Funkenmariechen der Karnevalsgesellschaft der Polizei (KGP). Gemeinsam möchten sie die sogenannte "schönste Zeit im Jahr" mit dem traditionellen Fastnachtsumzug durch die Heidelberger Altstadt abschließen.

Gemeinsam bedeutet, dass alle Jugendfunkengruppen mit dabei sind: Bei den ganz kleinen "Flöckchen" fangen die meisten im Alter von drei bis sechs Jahren mit dem Tanzen an. Es geht anfangs nur um den Spaß. "Dort soll den Kindern der Gardetanz auf spielerische Art und Weise beigebracht werden", erklärt Cheftrainerin Nicole Jäger. Sie hat schon jede Jugendgruppe der KGP geleitet: "Heute habe ich zum Glück durch vier weitere Übungsleiterinnen Unterstützung bekommen." Bei über 50 Kindern und Jugendlichen eine echte Erleichterung. Die aus den "Flöckchen" herausgewachsenen Mädchen kommen je nach Altersstufe in die Gruppe der "Teenies", "Kleinen" oder "Großen Funken". Doch auch Frauen über 25 tanzen mit.

Zum Ende der Faschingszeit haben sie sich also alle noch einmal zusammengefunden. Und gestern war alles vergleichsweise einfach: lächeln, "Hajo" rufen und durch die Altstadt laufen. Die Wochen davor waren für die Funken aber um einiges anstrengender. In der Gardezeit - vom 11. November bis Aschermittwoch - gibt es wenige freie Tage. "Die Wochenenden sind alle voll", so die Cheftrainerin. Prunksitzungen, Umzüge, Turniere - viel Freizeit bleibt nicht.

Wer denkt, das Funkenmariechen-Dasein sei eine reine Mädchensache, hat sich getäuscht. Justin tanzt schon bei der KGP, seit er drei Jahre alt ist. Wie kommt man als Junge zum Gardetanz? "Ich wurde quasi reingeboren", lacht der 17-Jährige. Cheftrainerin Nicole Jäger ist seine Mutter, Präsident Marco Jäger sein Vater. "Da war der Weg für mich vorgegeben", grinst er. Anfangs war sein Bruder noch mit dabei, aber den zog es im Laufe der Zeit zu den Guggenmusikern. Dass er der einzige Junge ist, macht ihm nichts aus: "Ich kenne die Mädels ja auch schon lange", sagt er. "Sie sind wie Kumpels für mich." Dennoch, leicht hat man es als männlicher Gardetänzer nicht. "Für die Gesellschaft gilt man direkt als ,schwul’ und schwach, wenn man so etwas als Junge macht", spricht er aus Erfahrung. Vom Tanz abbringen ließ sich Justin aber keineswegs. "Als ich dann bei den deutschen Meisterschaften in der SAP-Arena vor 8000 Menschen aufgetreten bin, hat sich die Meinung vieler plötzlich geändert", lacht er.

Beim gestrigen Umzug lief er aber im Gorillakostüm mit. Denn auf Beleidigungen von angetrunkenen Jugendlichen hat er keine Lust mehr. Das hat er alles schon erlebt. Und der Gorilla ist definitiv ein Publikumsmagnet. Leute halten ihn fest, tanzen mit ihm und schießen Fotos. "Das ist schon lustig", findet Justin.

Die anderen Funken marschieren dagegen in traditionellem Kostüm. Das besteht aus Perücke, Body, Weste, Rock und Kniestrümpfen. Und haben die jungen Mädchen nun nach den Vorfällen von Köln Angst vor "Grapschern"? Vanessa hat dazu eine klare Meinung: "Ich lasse mir von solchen Leuten doch nicht die Laune verderben", sagt die 23-Jährige. "Wenn mich einer anfasst, hau ich ihm eine rein."

Mit solchen Problemen beschäftigt sich Aaliyah überhaupt nicht. Die Zehnjährige tanzt nicht nur in der Gruppe, sondern auch alleine als Tanzmariechen auf Turnieren. Das bedeutet noch zusätzliche Trainingseinheiten. "Fünf Stunden in der Woche sind das normalerweise", sagt das Nachwuchstalent, "das macht voll Spaß." Wer ein Training verpasst hat, ist im Hintertreffen. "Die Schritte werden mit dem Handy aufgenommen und in unsere WhatsApp-Gruppe gestellt", erklärt Justin, "dann sind alle auf dem neusten Stand und können die Choreografie zu Hause üben."

Mit dem heutigen Mittwoch ist die Karnevalssaison nun erst einmal vorbei. "Kein Training bis zum 11. November, könnte man denken", sagt Justin, "Pustekuchen - in drei Wochen beginnen die ersten Proben für die neue Saison." Die Musik wurde bereits von der Trainerin zusammengeschnitten. Der Aufwand für ein paar Wochen Karneval ist groß. "Da müssen wir jetzt loslegen", ergänzt sie - denn der 11.11. kommt schneller, als man denkt.