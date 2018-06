Von Birgit Sommer

Heidelberg. Wenn man sich fragt, warum das Theaterfestival "¡Adelante!" etwas so Besonderes ist, muss man sich einfach Heidelbergs Intendanten Holger Schultze anhören: "Alles ist anders beim lateinamerikanischen Theater. Ein ganz anderes Theater, als wir es gewohnt sind." Bei der Festival-Vorbereitung in Kolumbiens Hauptstadt Bogotá sah er beispielsweise eine Vorstellung des "Mapa Teatro": "Die arbeiten mit Formen, da denke ich, warum kriegen wir das in Deutschland nicht hin?", erzählt er.

Für Heidelberg kriegt Holger Schultze es jetzt hin. Eine Woche lang, vom 11. bis 18. Februar, kommen die Künstler aus Lateinamerika, führen hier in 13 Inszenierungen vor, wie man Theater auch machen kann. "Ästhetisch hoch spannend und inhaltlich nachdrücklich und brisant", heißt es in der Ankündigung des Heidelberger Theaters. Es gibt aber nicht nur neue Formen von Text, Musik, Tanz und Bühnenbild zu sehen - das Publikum soll viel tiefer in die Welt eines anderen Kontinents eintauchen. Zum Beispiel bei der Party am Eröffnungstag im Alten Saal. Oder bei der Argentinischen Nacht am 16. Februar im Alten Saal mit Chacarera-Kurs um 20 Uhr (auch mit Tänzern der Dance Company), mit Tango-Konzert und Milonga ab 21 Uhr sowie der Tango-Schnupperstunde ab 21.30 Uhr im gläsernen Zelt auf dem Theaterplatz. Nach jeder Vorstellung trifft man sich im "Zelt" auch zum halbstündigen Publikumsgespräch, natürlich mit Dolmetschern. Dieses beheizte Festivalzentrum ist täglich von 16 bis 23 Uhr geöffnet, am Sonntag, 12. Februar, schon ab 10 Uhr. Es gibt Getränke, Tapas und jede Menge Begegnungen mit den Theaterschaffenden aus Heidelberg und den Gästen aus Lateinamerika.

Das nagelneue Buch "Iberoamerikanisches Theater im Umbruch", entstanden in Kooperation des Heidelberger Theaters mit der Fachzeitschrift "Theater der Zeit", wird am 12. Februar um 13 Uhr im Festivalzentrum vorgestellt. Um 14.30 Uhr folgt ein kulturpolitisches Gespräch in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung: "Mit Kultur aus der Krise?". Am Samstag, 18. Februar, 14.30 Uhr, heißt es "Politisch.Sprachmächtig.Visionär. Theatermachen in Lateinamerika" bei einer Podiumsdiskussion in Kooperation mit dem ITI Deutschland (Deutsches Zentrum des Internationalen Theaterinstituts). Eva Karnofsky, eine ausgewiesene Kennerin der lateinamerikanischen Kulturszenen, moderiert, mit dabei sind Holger Schultze und einige südamerikanische Theatermacher.

Info: Karten für das Festival "¡Adelante!" gibt es ab 16 Euro (ermäßigt: 8 Euro, der Festivalpass kostet 140/70 Euro, Schülergruppenpreise gelten ab 10 Personen) an der Theaterkasse, Tel.: 06221 / 5820 000, und unter www.theaterheidelberg.de.