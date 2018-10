'Halten. Sehen. Sichergehen.' So heißt die ACE-Aktion für mehr Sicherheit an Zebrastreifen. Schirmherr Lothar Binding (v.l.), Marco Schmidt (ACE), Marlen Pankonin (SPD Heidelberg und Hans-Jörg Harnau (ACE) zeigten in der Bergheimer Straße, wie's geht. Foto: joe

Von Sebastian Riemer

Marco Schmidt muss nicht viel sagen, er lässt die Autofahrer für sich sprechen: "Gucken Sie mal, ob der jetzt hier anhält!" Eine Sekunde später rauscht ein Auto über den Zebrastreifen an der Ecke Bergheimer Straße/Kirchstraße - obwohl es halten müsste, weil vier Leute am Straßenrand stehen: Marco Schmidt und Hans-Joachim Harnau vom Auto Club Europa (ACE), außerdem der SPD-Bundestagsabgeordnete Lothar Binding und die Heidelberger SPD-Vorsitzende Marlen Pankonin.

Die vier eint ein Ziel: Sie wollen den Zebrastreifen wieder wichtig machen. "Vor zwanzig Jahren hatte er noch eine Riesenwirkung, da hielt jeder an", sagt Binding. Deshalb ist er Schirmherr der ACE-Aktion "Halten. Sehen. Sichergehen." Dabei geht es darum, Autofahrer, Radler und Fußgänger dafür zu sensibilisieren, die Regeln an Zebrastreifen zu beachten, sagt Marco Schmidt, der als Regionalbeauftragter des Autoclubs auch für Baden-Württemberg zuständig ist.

Die Statistik zeigt, dass die Aktion wichtig ist: Im Jahr 2011 - die Zahlen für 2012 kommen erst demnächst - kamen an Zebrastreifen 31 Menschen ums Leben, 12 mehr noch als im Vorjahr. Dazu kommen 908 Schwerverletzte (2010: 858) und über viertausend Leichtverletzte.

Teil der ACE-Aktion ist, dass Club-Mitglieder in ganz Deutschland ehrenamtlich die Sicherheit von Zebrastreifen testen. "Heidelberg ist gut aufgestellt", sagt Schmidt. Zu bemängeln gebe es nur Kleinigkeiten. So sei an manchen Zebrastreifen die weiße Farbe schon ziemlich verblichen. Und Hans-Joachim Harnau, Vorsitzender des ACE Mannheim/Rhein-Neckar/Heidelberg, hat beobachtet: "Wenn man von der Rohrbacher Straße in die Bahnhofstraße einbiegt, kommt gleich der Zebrastreifen." Gerade Ortsfremde könnten hier oft nicht so schnell halten. "Andererseits", ergänzt Marco Schmidt, "muss man auch die natürlichen Laufwege der Fußgänger beachten. Da laufen die Leute eben über die Straße." Und viele würden wohl auch dann noch an dieser Stelle die Straße überqueren, wenn der Zebrastreifen zehn Meter weiter weg wäre.

Die Unfälle sind eher selten der Lage eines Überwegs, sondern meist menschlichem Versagen geschuldet. "Die Autofahrer halten nicht, viele Radler telefonieren oder hören Musik und auch Fußgänger sind nicht immer mit der nötigen Vorsicht unterwegs", sagt Schmidt. Und manche Regeln kennt auch einfach kein Mensch. Etwa diese hier: Wer als Radler nicht absteigt, hat an Zebrastreifen keinen Vorrang und muss warten. Nur wer absteigt, wird zum Fußgänger - und ist damit am Zebrastreifen bevorrechtigt.

Lebhaft diskutierten die SPD-Politiker Binding und Pankonin mit den ACE-Leuten beim Ortstermin auch die Situation an den Bahnhaltestellen in der Bergheimer Straße. "Dass sich die Fahrbahn verjüngt und man einen Schwenker fahren muss, daran haben sich viele inzwischen gewöhnt - und fahren zu schnell", hat Binding beobachtet, der hier oft mit dem Rad unterwegs ist. Er hält es für sinnvoll, noch einmal über Zebrastreifen an den Haltestellen nachzudenken, als zusätzlichen Schutz für Fußgänger. Marco Schmidt und Hans-Joachim Harnau hätten nichts dagegen. "Alles, was der Sicherheit dient, ist gut", meint Schmidt.