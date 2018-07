Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Seit über einem Jahr nutzt das Land Baden-Württemberg das Gelände des Patrick Henry Village als Registrierzentrum für Flüchtlinge. Und das hat auch Folgen, auf die man nicht auf Anhieb kommt. "Dieses Jahr hatten wir schon neun muslimische Bestattungen", sagt Norbert Hornig, der im Landschafts- und Forstamt für die 17 Friedhöfe der Stadt zuständig ist. "Darunter waren auch Flüchtlinge, die bereits schwer krank in PHV ankamen."

Bestattungen nach muslimischen Regeln sind in Heidelberg nur auf einem Teil des Friedhofs im Stadtteil Pfaffengrund möglich. Vor 17 Jahren richtete die Stadt dort in Absprache mit Vertretern muslimischer Vereinigungen ein entsprechendes Grabfeld ein. "Seitdem hatten wir insgesamt 80 muslimische Beerdigungen, also etwa vier pro Jahr", sagt Hornig.

Weil die Zahl der Beisetzungen in diesem Bereich des Friedhofs im Jahr 2016 stärker zunahm als erwartet, reagiert die Stadt jetzt: Der Friedhof wird vorzeitig erweitert. "Dazu nutzen wir eine Fläche, die wir bislang für eine landwirtschaftliche Nutzung verpachtet haben", erklärt Hornig. Das Erweiterungsgrundstück sei schon vor Jahren als künftiges Friedhofsgelände ausgewiesen worden und wird nun lediglich früher genutzt als geplant. "Wir errichten noch in diesem Jahr den Zaun und im Frühjahr dann zunächst das muslimische Grabfeld." Letzteres wird nur einen Teil der Erweiterungsfläche belegen, der Rest ist für "normale" Gräber reserviert. "Nach dem Ausbau haben wir für die nächsten zwanzig Jahre Kapazitäten", schätzt Hornig.

Die muslimischen Gräber weisen nach Mekka. Als das Grabfeld damals angelegt wurde, maß der Imam die Ausrichtung mit dem Kompass aus, erinnert sich Hornig. "Dieses Mal machen wir das selbst, wir können uns ja an den vorhandenen Gräbern orientieren." Nach den Bestattungsregeln des Islam sollen die Toten - ebenso wie im Judentum - in "jungfräuliche Erde" gebettet werden: An der Stelle des Gräberfeldes darf nie zuvor ein Friedhof gewesen sein. Seitdem im März 2014 das Bestattungsgesetz in Baden-Württemberg geändert wurde, ist für Muslime auch die Bestattung in einem Tuch möglich. "Dabei wird der Leichnam im Sarg bis zum Grab getragen und dann ohne Sarg bestattet", sagt Hornig. Schließlich wolle man auch die Empfindsamkeiten von Nicht-Muslimen auf dem Friedhof berücksichtigen.

Im Islam genießen die Toten zudem ein ewiges Ruherecht. Als dieser Teil des Friedhofs im Pfaffengrund angelegt wurde, gab es zunächst nur Reihengräber. Die Ruhezeit dort beträgt - wie auf allen Heidelberger Friedhöfen - 18 Jahre. Auf Wunsch vieler Muslime in der Stadt wurde letztes Jahr ein sogenanntes Wahlgrabfeld eingerichtet. Dort ist nicht nur eine Mehrfachbeisetzung - im klassischen Familiengrab - möglich, sondern auch eine Verlängerung der Ruhezeit. Seit dem Frühjahr gibt es auch ein Feld für still geborene Kinder muslimischer Eltern.

In den muslimischen Gräbern werden aber nicht nur Menschen bestattet, deren Angehörige das explizit wünschen. "Wenn etwa ein Mensch stirbt, der ganz alleine in PHV war, und wir wissen, dass er Muslim war, dann respektieren wir das und bestatten ihn dort", sagt Hornig. Das sei der Grundsatz auf allen Friedhöfen in Heidelberg: "Wir tun alles, was möglich ist, um den Wünschen des Toten und seiner Angehörigen nachzukommen."