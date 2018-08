Der Neuenheimer Hermann Theisen verteilte vor dem Fliegerhorst in Büchel (Eifel) Flugblätter an Bundeswehrangehörige. Dafür wurde er verurteilt - und ging in die nächste Instanz. Foto: Dieter Junker

Koblenz. (dpa-lsw) Ein wegen Anstiftung zum Geheimnisverrat angeklagter Atomwaffengegner ist vom Landgericht Koblenz freigesprochen worden. Der Heidelberger Hermann Theisen hatte laut Staatsanwaltschaft mit Flugblättern Soldaten des Eifel-Fliegerhorstes Büchel wiederholt dazu aufgefordert, Befehle zu verweigern und die Öffentlichkeit über möglicherweise dort stationierte US-Atomwaffen zu informieren. Das Amtsgericht Cochem verurteilte Theisen bereits zweimal zu Geldstrafen. In der Berufungsverhandlung am Dienstag in Koblenz forderte die Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe von 140 Tagessätzen zu 30 Euro, also insgesamt 4200 Euro. Doch Theisen bekam wie von der Verteidigung gefordert einen Freispruch. Sein Ziel war es nach eigenen Angaben gewesen, eine öffentliche Debatte anzuregen.