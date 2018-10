Von Marion Gottlob

Im Grunde war es vielen gar nicht klar: Das Frauengesundheitszentrum (FGZ) ist das älteste Frauen-Projekt von Heidelberg. Sicher, noch im gleichen Jahr wurden der "Frauennotruf" und der Verein "Frauen helfen Frauen" gegründet. Aber das FGZ war um einen Tick schneller als die anderen. Es war Bürgermeister Wolfgang Erichson, der auf der Feier zum 35. Jubiläum des FGZ darauf aufmerksam machte: "Sie waren die Vorreiterinnen." Sein besonderer Dank ging an Margarete Müller, die seit 15 Jahren beim FGZ mitarbeitet: "Als Kämpferin haben Sie dafür gesorgt, dass dieser Geburtstag gefeiert werden kann."

Das Frauengesundheitszentrum ist eine Beratungsstelle speziell für Mädchen und Frauen sowie für deren Angehörige. Es gibt weltweit Frauengesundheitszentren - und ihre Geschichte ist eng verbunden mit der Frauenbewegung. Die Idee stammte aus den USA und fand in ganz Deutschland Anklang.

Das erste Frauengesundheitszentrum hier wurde 1974 in Berlin gegründet, die Gründung in Heidelberg erfolgte nur vier Jahre später, so Margarete Müller in ihrem Rückblick. Erst hieß es "IFF - Information für Frauen". Die Medizin, vor allem die Gynäkologie, wurde damals von Männern bestimmt. Gefordert wurde: "Die Selbstbestimmung über den eigenen Körper, auch über die eigene Sexualität." So war die gynäkologische Selbstuntersuchung mit dem Spekulum, gemeinsam in Gruppen, eine "revolutionäre Erfahrung", um den eigenen Körper kennenzulernen. Bald entdeckten die Frauen die alternativen, teils altbekannten Methoden der Verhütung neu. "Das Diaphragma und die Portiokappe waren zusammen mit der natürlichen Empfängnisverhütung eine Alternative zu der Hormonpille."

Die erste Broschüre des IFF handelte 1987 von den "Erfahrungen mit Hysterektomie", also mit der Gebärmutter-Entfernung. 1989 hatten 53 Prozent aller Frauen in der Menopause ihre Gebärmutter nicht mehr. "Frauen kritisierten die unnötigen Gebärmutterentfernungen." Bis heute wenden sie sich entschieden gegen die "Medikalisierung" eines Frauen-Lebens, wenn Pubertät, Schwangerschaft, Geburt und Wechseljahre als behandlungsbedürftig dargestellt werden, "als wären sie eine Krankheit, zumindest ein gesundheitliches Risiko." Ein Beispiel: Innerhalb von rund zehn Jahren hat sich der Anteil an Kaiserschnitten bei den Geburten auf mehr als 30 Prozent aller Geburten verdoppelt. "Frauen laufen Gefahr, durch Medizin und Arzneimittel-Industrie fremdbestimmt zu werden", so Müller.

Im Jahr 2004 wäre das FGZ fast geschlossen worden. Margarete Müller kämpfte wie eine Löwin. Das FGZ blieb und wurde 2009 als freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe anerkannt. "Ich bin begeistert von der Idee, sich für gleichberechtigte Chancen für Mädchen und Frauen einzusetzen", so Margarete Müller. Evi Hofmann vom Vorstand des FGZ-Vereins: "Es braucht den Blick aus der Perspektive der Frauen." Ein Schwerpunkt des FGZ sind die Beratung und die Selbsthilfegruppen bei Ess-Störungen. Zum Jubiläum gab es eine Ehrung: Tabea Berger wurde für ihr zehnjähriges Engagement im FGZ und im Vorstand ausgezeichnet.