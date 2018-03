RNZ. Wie stark sind Migranten in Heidelberg im Vereinssport engagiert? Um das herauszufinden, hat das städtische Amt für Chancengleichheit im Rahmen des Kommunalen Integrationsplans und des geplanten Integrations- und Gendermonitorings eine Umfrage unter den hiesigen Sportvereinen gemacht. Gefragt wurde nach dem Mitgliederanteil sowie dem ehrenamtlichen Engagement von Migrantinnen und Migranten. Rund ein Drittel der 128 Heidelberger Sportvereine hat sich beteiligt.

"Die Umfrage hat uns Informationen zur Integrationskraft der Heidelberger Sportvereine geliefert, zum Beispiel darüber, in welchen Sportarten Migranten am häufigsten engagiert sind. Künftig wollen wir solche Datenerhebungen regelmäßig machen, um diese Integrationsleistung der Vereine noch effektiver zu fördern", sagt Integrationsbürgermeister Wolfgang Erichson.

Da viele Sportvereine bislang keine genauen Daten zur Herkunft ihrer Mitglieder erhoben haben, bieten die Umfrageergebnisse noch kein umfassendes Bild von der Situation der Migranten in der Heidelberger Vereinslandschaft. Doch es sind Tendenzen erkennbar: So finden sich in den großen Turn- und Sportvereinen sowie in den Kampfsportvereinen derzeit die höchsten Anteile an Menschen mit nicht-deutschem Hintergrund unter den Mitgliedern und ehrenamtlich Engagierten.

Unter allen Umfrageteilnehmern hat das Amt für Chancengleichheit zwei Gruppenkarten für Kinder und Jugendliche für den Heidelberger Zoo verlost. Gewonnen haben die Turn- und Sportgemeinde 1878 Heidelberg (TSG 78) und die Kunstturngemeinschaft Heidelberg (KTG). Bürgermeister Erichson, die Leiterin des Amtes für Chancengleichheit, Dörthe Domzig, und der kaufmännische Geschäftsführer des Zoos, Frank-Dieter Heck, übergaben die Preise.

Der Kommunale Integrationsplan von 2011 zielt darauf, die gesellschaftliche Teilhabe von Migranten zu fördern, sowie in allen Bevölkerungsgruppen Verständnis für unterschiedliche Lebenswelten und damit ein Klima der Toleranz zu schaffen. Unter anderem sollen hierfür die Vereinsmitgliedschaft von Kindern und Jugendlichen und das ehrenamtliche Engagement von Migranten im Breiten- und auch im Leistungssport gefördert werden.

Erichson nahm diese Bestrebungen zum Anlass, um auf das Beispiel der Heidelberger Jugendsportlerin der Jahre 2011 und 2012, Cagla Akyol, hinzuweisen. Die 15-Jährige (KTG Heidelberg und TSV Wieblingen) hatte sich erfolgreich für die Jugend-Europameisterschaft im Turnen qualifiziert. Am 8. November 2012 bekam sie den "Victor Sport Award" in der Kategorie "Talent" in der guten Stube ihrer Heimatstadt, im Königssaal des Schlosses.