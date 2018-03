"Es ist ein Weg, um zu überleben": Szenisch stellen Flüchtlinge im Rahmen des Projektes "Kaleidoscope" ihre Erlebnisse dar - und verarbeiten so auch ihre Traumata. Jetzt gab es auch in Heidelberg einen solchen Workshop. Foto: Philipp Rothe

Von Stefan Meyer

Heidelberg. Ein Boot voller Flüchtlinge, irgendwo zwischen Ägypten und Italien, irgendwo auf dem Mittelmeer. Der Kapitän? Hat keine Ahnung, wo er sich befindet. Das Trinkwasser? Geht zur Neige. Die Verzweiflung? Riesig. "Man kann sich nicht vorstellen, wie das war. Das war zwischen Leben und Tod", berichtet ein Mädchen, das an Bord war. Erst nach sieben Tagen, als kaum noch Hoffnung auf Rettung besteht, wird ein Kreuzfahrtschiff auf das Flüchtlingsboot im Mittelmeer aufmerksam. Der Albtraum nimmt ein glückliches Ende.

Es sind bedrückende Geschichten wie diese, die viele Menschen erlebt haben, die aus Syrien geflohen sind. Viele haben eine gefährliche Reise hinter sich und im Bürgerkrieg Folter, Vergewaltigungen oder Tötungen erlebt. "Die meisten Flüchtlinge sind einsam und unglücklich, oft auch gelangweilt und isoliert. Aber sie haben Zeit - und sie haben eine Geschichte", betont Charlotte Eagar. Gemeinsam mit ihrem Mann William Stirling betreut die britische Journalistin das Projekt "Kaleidoscope", das Flüchtlinge zusammenbringt und sie ihre Geschichte erzählen lässt. "Unsere Projekte sind für die Teilnehmer eine Mischung aus Radioworkshop und Therapie, schaffen aber auch Aufmerksamkeit für ihre Situation", erklärt sie.

Schon seit einigen Jahren reist Eagar mit derartigen Projekten um die Welt. Dass sie nun auch in Heidelberg einen Workshop anbot, hatte nicht zuletzt persönliche Gründe: In einem jordanischen Flüchtlingslager hatte sie sich mit Syrern angefreundet, die es später nach Patrick Henry Village verschlug. Ihnen hatte sie zugesichert, sich eines Tages bei einem gemeinsamen Projekt wiederzusehen, und dieses Versprechen mit Hilfe des Heidelberger "Migration Hub" - eines gemeinnützigen Netzwerks, das Flüchtlingsprojekte unterstützt und koordiniert - nun eingelöst. Am ersten Tag von "Kaleidoscope" berichteten die Teilnehmer in Gesprächsrunden von ihren Erfahrungen und Erlebnissen.

Am zweiten Tag wurden diese Geschichten in kleinen Gruppen improvisiert und nachgespielt. Zum Abschluss wurde der Stoff zu Radiodramen verarbeitet, die später auf verschiedenen BBC-Sendern ausgestrahlt werden sollen.

Insgesamt 50 Männer, Frauen und Jugendliche nahmen an "Kaleidoscope" teil, darunter auch ein paar Heidelberger wie die 18-jährige Hannah. Sie war von den Flüchtlingen und deren Erlebnissen tief beeindruckt. "Es ist erstaunlich, mit welcher Stärke sie mit ihren Erfahrungen umgehen. Man glaubt kaum, wie sie das aushalten und trotzdem ein normales Leben führen", erklärte die Schülerin der Internationalen Gesamtschule (IGH).

Ein Beispiel hierfür ist die 17-jährige Noor, die ebenfalls die IGH besucht. Sie war es auch, die auf der eingangs geschilderten Überfahrt vor drei Jahren fast ums Leben gekommen war. Ausgerechnet diese Geschichte spielte sie mehrere Male mit anderen Jugendlichen nach. Weitere Szenen erzählten die Geschichte eines Jungen, der von einem Soldaten eine Morddrohung erhält und deshalb Syrien verlassen muss, oder die Erlebnisse einer Familie, deren Mutter verhaftet und verschleppt wurde.

Für Außenstehende war es erstaunlich anzusehen, wie sehr die Jugendlichen, die sich zuvor untereinander kaum kannten, beim Nachspielen dieser fürchterlichen Geschichten scherzten und lachten. Nicht so für Noor. "Wir kommen aus Syrien, sind gleich alt, haben das Gleiche erlebt. Wenn wir uns treffen, verstehen wir einander", erklärte die 17-Jährige. "Wir weinen nicht, weil es nicht nur traurig ist, es ist viel mehr als das. Es ist schwierig, das auszudrücken. Ich glaube, das nennt man grotesk." Charlotte Eagar, die einst aus Kriegsgebieten berichtete und selbst an einer posttraumatischen Belastungsstörung litt, konnte diese Mentalität nur zu gut nachvollziehen: "Es ist ein Weg, um zu überleben."