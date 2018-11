mey. Die Stühle im Saal des Forums am Park reichten nicht aus, so groß war das Interesse der Heidelberger an der Flüchtlingspolitik in ihrer Stadt. Die SPD-Fraktion im Gemeinderat hatte gemeinsam mit dem SPD-Landtagskandidaten Adrian Rehberger zu einer Informationsveranstaltung mit Experten eingeladen - und mehr als 100 Besucher kamen. Fraktionsvorsitzende Anke Schuster machte in ihrer Begrüßung deutlich: "Es ist wichtig, vor Ort menschenwürdige Rahmenbedingungen für die Flüchtlinge zu schaffen. Und wir müssen diejenigen, die auf lange Sicht bei uns bleiben werden, gut integrieren in unsere Gesellschaft. In beiderlei Hinsicht ist Heidelberg gefordert - und die Heidelberger zeigen große Hilfsbereitschaft und Solidarität. Herzlichen Dank dafür!" Die Veranstaltung, so Schuster, solle aufklären, informieren und Gerüchten entgegen treten, die den Nährboden für Fremdenfeindlichkeit und Ausländerhass bilden.

In einer ersten Runde wurde die momentane Situation im neu eingerichteten zentralen Registrierungszentrum des Landes in Patrick Henry Village (PHV) erörtert. Joachim Gerner, Bürgermeister für Familie, Soziales und Kultur - in dessen Dezernat der Bereich Flüchtlinge angesiedelt ist - und selbst Sozialdemokrat, stellte die aktuellen Zahlen und Prozesse vor. "Das Verfahren in PHV ist ein gutes Modell für andere Bundesländer", fasste Gerner zusammen. Zurzeit sei Heidelberg aufgrund des zentralen Registrierungszentrums des Landes in PHV davon ausgenommen, weitere Flüchtlinge in der kommunalen Unterbringung aufzunehmen: "Diese Zeit gilt es zu nutzen, um geeignete Strukturen für die nächsten Jahre zu schaffen."

Thomas Krczal, stellvertretender Leiter der Patientenverwaltung im Universitätsklinikum, berichtete über die Gesundheitsversorgung der Flüchtlinge in PHV. Probleme gäbe es dabei, die Nachversorgung von kranken Flüchtlingen in den Aufnahmeeinrichtungen zu gewährleisten. Krczal sprach sich für die Einführung einer Gesundheitskarte für Flüchtlinge aus: "Nicht nur aus menschlicher Sicht: Gesundheitsökonomische Studien haben deutliche Kosteneinsparungen aufgezeigt."

Christian Heinze vom Diakonischen Werk ist zuständig für die unabhängige Sozial- und Verfahrensberatung in PHV: "Noch sind nicht alle 29 genehmigten Stellen besetzt, die Arbeitsbedingungen sind auch noch nicht optimal. Aber wir schaffen das!" Diakonisches Werk und Caritas bieten neben der Beratung täglich Sprachkurse, Frauentreffen und Kinderbetreuung an.

Rehberger, der zugleich SPD-Landtagskandidat und neuer Leiter der Polizeiwache in PHV ist, machte klar: "Vor Ort leisten die Haupt- und Ehrenamtlichen gute Arbeit, die Organisationen unterstützen sich gegenseitig. Insgesamt kann man das Registrierungszentrum im PHV sicher als Modellprojekt bezeichnen, das hoffentlich Schule macht."

Die zweite Runde beschäftigte sich mit der Frage, wie sich Heidelberg auf die bevorstehende Integrationsaufgabe vorbereitet. Neben Bürgermeister Gerner diskutierten die Vorsitzende des Asylarbeitskreises, Gudrun Sidrassi-Harth, und Peter Moskob von der Caritas die kommenden Aufgaben. Momentan können sich die Verbände über viel ehrenamtliches Engagement freuen und bitten um Geduld, falls nicht immer sofort auf ein Hilfsangebot zurückgegriffen wird. Die Unterkünfte seien zurzeit nicht voll belegt, das werde sich in den kommenden Monaten aber wahrscheinlich ändern und dann wird weitere Hilfe benötigt, so Sidrassi-Harth und Moskob.

Laut Gerner bereitet sich die Stadt darauf vor, im kommenden Jahr bis zu 600 weitere Flüchtlinge aufzunehmen und damit die Kapazitäten in der kommunalen Folgeunterbringung zu verdoppeln. Auch falls Heidelberg weiterhin von dem Verteilungsschlüssel für die kommunale Unterbringung ausgenommen bleibt, will sich die SPD-Fraktion für eine freiwillige Aufnahme von Flüchtlingen in die dezentrale Unterbringung in der Stadt einsetzen.

Fraktionsvorsitzende Anke Schuster meinte: "Heidelberg ist eine weltoffene Stadt mit großer Solidarität. Es ist unsere Pflicht, Menschen in Not zu helfen." Die Fraktion werde mit Folgeveranstaltungen das Thema weiterhin begleiten, denn der Abend habe gezeigt, dass das Interesse in Heidelberg groß sei.