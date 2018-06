Party am Weihnachtsabend? Die Zehntklässler der Theodor-Heuss-Realschule meinen: Der Heilige Abend sollte der Familie gehören. Viele Clubs in Heidelberg haben dennoch geöffnet. Denn die Nachfrage ist groß - vor allem bei jungen Leuten über 18 Jahren. Foto: Thinkstock

Von Anica Edinger

Die erste Reservierung ging vor sechs Wochen ein. "Das ist normalerweise äußerst ungewöhnlich für eine Diskothek", sagt Gabi Jungmann von der Musikfabrik Nachtschicht. Doch kurz vor Weihnachten ist das alles anders. Denn der Heilige Abend ist für die Nachtschicht traditionell der "umsatzstärkste Tag im ganzen Jahr", berichtet Jungmann. Der 24. Dezember ist für viele Alt-Heidelberger eben auch der Tag des Heimkommens. Wer zum Studieren, zum Arbeiten oder für seine Ausbildung nach der Schulzeit die Stadt verlassen hat, der kommt meist an Weihnachten wieder nach Hause. Und das muss gefeiert werden - nicht nur mit der Familie, sondern auch mit Freunden.

Deshalb hat auch die Halle 02 am Heiligen Abend geöffnet, ebenso wie das Frauenbad im Alten Hallenbad und natürlich die Nachtschicht. Hat die Jugend also keine Lust mehr auf Besinnlichkeit zum Fest? Geht es nach den Zehntklässlern der Theodor-Heuss-Realschule, lautet die Antwort auf diese Frage: Auf gar keinen Fall.

Für die RNZ schrieben die Schüler kurze Aufsätze zum Thema. Ihren Namen wollten sie dabei nicht verraten, aber der Tenor ist eindeutig: Weihnachten ist das Fest der Familie. Eine Schülerin der Klasse 10a schreibt: "Ich würde an den Weihnachtsabenden nicht ausgehen, da ich finde, dass Weihnachten die Zeit ist, in der man das Familienleben genießen sollte. Denn ausgehen kann ich wann anders. Meine Mutter würde das auch nicht Ordnung finden." Das Fest zu Hause feiern - laut einer weiteren Schülerin ist das ein Gebot, das heute auch "noch bei den meisten anderen Jugendlichen gilt". Und ob ihre Eltern ihr überhaupt einen Discoabend in der Heiligen Nacht erlauben würden, bezweifelt auch diese Schülerin stark.

Verständnis bringt dagegen ein Schüler der 10a auf: "Ich kann es verstehen, wenn wir Jugendlichen keine Lust haben, mit unseren Eltern rumzusitzen und lieber zu Freunden gehen würden." Aber trotzdem: "Einmal im Jahr wird man das schon überleben." Die Schwester des Schülers hat dagegen bereits angemeldet, dass sie am ersten Weihnachtsfeiertag gerne zu einer Feier gehen würde. "Meine Eltern waren nicht begeistert davon, aber sie haben es so geregelt, dass sie an den restlichen Tagen bei der Familie ist und am 25. Dezember weg darf." Offenbar ist Partymachen an Weihnachten also vor allem auch eines: eine Altersfrage. Es sind meistens die Über-18-Jährigen, die dann feiern gehen.

Auch Felix Grädler, Geschäftsführer der Halle 02, bestätigt: "Die Nachfrage an den Weihnachtsfeiertagen ist schon immer da gewesen." In der Halle sei es zwar traditionell so, dass der 24. Dezember nicht so stark besucht sei, dafür brummen aber die beiden anderen Feiertage. Am ersten steht auf dem Halle 02-Programm "Cubemess" mit House-Musik, am zweiten laden die HipHop-Jünger Torch und Toni L. zur Jam ein. Auch das ist mittlerweile Tradition in der Halle 02. "Zu diesen Veranstaltungen kommen immer viele Freundescliquen", erklärt Grädler.

Ein Heidelberger Clubbetreiber tanzt dabei ein wenig aus der Reihe: nämlich Guy Dechandol vom Schwimmbadclub. "Wir hatten am 24. Dezember noch nie geöffnet", erinnert sich Dechandol. Schließlich findet er: "Das Personal und die Angestellten sollten an diesem Tag frei haben." Und auch wenn der Schwimmbadclub am 28. Dezember seine endgültige Abschiedsparty feiert, macht Dechandol an Heiligabend dieses Jahr da keine Ausnahme. Dafür ist der Schwimmbadclub an den beiden Weihnachtsfeiertagen geöffnet: Am 25. ist dort eine Gothicparty, am 26. eine für Ü-Dreißiger - "also eher etwas für Ältere", meint Dechandol.

Mit einem "älteren" Publikum rechnet auch Gabi Jungmann. Am Freitag, dem 25., gibt es dennoch die normale Freitags-Schülerparty in der Nachtschicht. Jungmann geht davon aus, dass dieser Abend "nicht ganz so stark wird". Schließlich, das schrieb eine weitere Schülerin der Heuss-Realschule, "sollte man diese Tage nutzen, einen schönen Abend zu haben und abzuschalten". Und dazu gehört für die Jugendlichen einfach die Familie.