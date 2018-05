Von Birgit Sommer

Fasten zwischen Aschermittwoch und Ostern hat eine lange Tradition in der christlichen Kirche - und ist so aktuell wie seit Langem nicht. 64 Prozent der Baden-Württemberger haben schon für einige Wochen auf ein Genussmittel oder Konsumgut verzichtet, vor allem auf Alkohol, Süßigkeiten, Fernsehen oder Autofahren, sagt eine aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag der DAK.

Dahinter stecken ganz verschiedene Vorstellungen. Die gute Figur und der Bauchumfang sind nur selten die wahren Gründe für einen Verzicht. Oft geht es den Menschen um spirituelle Erfahrungen. "Das Fasten ist fast nebensächlich, es geht uns mehr um das Zusammensein und um die Vertiefung des Glaubens", sagt etwa Helga Köckeritz, die eine Fastengruppe in Ziegelhausen leitet. Am Montag werden die 16 überwiegend katholischen Frauen wieder mit ihren fünf Tagen "ohne" beginnen, entweder in Form der F.X. Mayr-Kur, die nur Tee, Wasser und Brötchen erlaubt, oder mit Tee, Gemüse- und Obstsäften (Lützner-Kur). Täglich treffen sie sich dann abends im Gemeindesaal der Teresa-Kirche, wo sie sich mit den Frauenfiguren Maria und Martha aus der Bibel beschäftigen werden. "Die Fastenwoche tut uns allen sehr gut", meint Köckeritz. Seelisch sowieso. Und körperlich auch: "Ich bin hinterher wie neu geboren."

Für den katholischen Dekan Joachim Dauer ist entscheidend, dass sich der Sinn des Fastens und Verzichtens nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere zeigt: "Sinnvoll ist es immer, das durch den Verzicht Ersparte Notleidenden zu schenken." Dauer selbst lässt zurzeit Alkohol und Süßigkeiten weg, "aber das ist eher Nebensache", sagt auch er. Er widme sich Formen des Gebets und der Meditation, die sonst zu kurz kämen. "Und ich wage einen Blick auf manche Gewohnheit, die nicht einreißen sollte." Fastenzeit bedeute auch Zeit für eine Änderung des Lebensstils: "Durch Verzicht wird einem klar, ob man das eine oder andere überhaupt noch weglassen kann oder schon davon abhängig ist."

Die katholische Gemeindeassistentin Lucia Koger führt eine Lektüre-Gruppe durch die Fastenzeit. Täglich holen sich die Teilnehmer neue Impulse aus Bibeltexten. "Auf Schokolade verzichtet jeder, der eine Diät macht", sagt Koger. Sie schaut diesmal lieber auf die "Zeitfresser" im Alltag und plädiert dafür, seine Zeit sinnvoll und effektiv zu nutzen.

Die Evangelische Kirche pflegt seit einigen Jahren die Aktion "Sieben Wochen ohne ..." und irritierte ihre Mitglieder diesmal mit dem Motto "... ohne Vorsicht - Riskier was, Mensch!". "Es geht darum, in diesen Wochen ohne Angst vor anderen Menschen Mitgefühl zu zeigen und zu helfen", erklärte die evangelische Dekanin Marlene Schwöbel-Hug. Natürlich müsse man sich fragen, ob ein Motto, das man erst erklären müsse, gut sei, meint sie. Auch in ihren Augen hat das Fasten bei evangelischen Christen und in der Gesellschaft insgesamt an Bedeutung gewonnen: "Es kann eine disziplinarische Übung sein oder eine spirituelle." Eine Zeit, in der über den bisherigen Lebensstil ernsthaft nachgedacht werde. "Auf jeden Fall verändert Fasten den Alltag", ist sie überzeugt. Die Dekanin selbst verzichtet in der Karwoche auf Fleisch, Wein und Süßigkeiten. In dieser ganz besonderen Woche plant sie so viel Zeit wie möglich zum Meditieren und Beten ein.