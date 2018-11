Hochkonzentriert waren die vielen Helfer im Haus der Jugend in der Römerstraße am Samstag, als sie die Stimmzettel der Jugendgemeinderatswahl auszählten. Das fast komplett neu zusammengesetzte Gremium konstituiert sich im Februar. Foto: Philipp Rothe

Von Sebastian Riemer

Die Heidelberger Schüler haben abgestimmt, und der Jugendgemeinderat hat ein neues Gesicht - genauer: 27 neue. Nur drei Vertreter wurden wiedergewählt. Die Beteiligung bei der fünften Wahl zum Jugendgemeinderat (JGR) lag mit 48,8 Prozent leicht unter jener von 2011 (52,8 Prozent). Um die 30 Sitze hatten sich dieses Mal nur 41 Kandidaten (2011: 58) beworben. Gewählt wurden 16 junge Frauen und 14 junge Männer im Alter von 14 bis 19 Jahren (siehe Hintergrund rechts). Die Schüler konnten von 9. bis 13. Dezember direkt an ihrer Schule abstimmen. Am 14. Dezember gab es außerdem die Möglichkeit, zentral im Haus der Jugend zu wählen. Hintergrund Der neue Jugendgemeinderat

Der Jugendgemeinderat setzt sich aus 30 Vertretern zusammen. Normalerweise entfallen jeweils zehn Sitze auf drei Gruppen: Schüler von Gymnasien, Schüler von berufsbildenden Schulen sowie Schüler von Gemeinschafts-, Real- und Haupt- sowie Förderschulen. Da es aus den beruflichen Schulen in diesem Jahr nur neun Bewerber gab, bekamen die Gymnasiasten einen Sitz mehr. Die Jugendgemeinderäte amtieren zwei Jahre. Gewählt wurden: > Für die Gymnasien: Julius Firnhaber (Englisches Institut), Kamacay Cira (Leonardo-da-Vinci-Gymnasium, Neckargemünd), Enes Günay (Helmholtz-Gymnasium), Lisa Brunelle, Nils Ott, Shiva Khaefi Darabi (alle drei Bunsen-Gymnasium), Amelie Ziegler (Elisabeth-von-Thadden-Schule), Nikita Aliaksiuk (Helmholtz-Gymnasium), Philipp von Wolff-Metternich, Nadja Badarne und Elisa Thomas (alle drei St. Raphael-Gymnasium). > Für die beruflichen Schulen: Anna-Sophia v. Schellenberg, Mamdouh Butt, Sebastian Buderath, Johanna Pedro, Petra Guntermann, Johannes Herrmann (alle Willy-Hellpach-Schule), Amanda Mullaj (Julius- Springer-Schule), Yassine Fischer (Carl-Bosch-Schule), John Sanderson (berufliche Schule außerhalb Heidelbergs). > Für die Haupt- und Förderschulen, Realschulen und Gemeinschaftsschulen: Magrim Izzeldin Hussein (Geschwister-Scholl-Schule), Sarah Merkel (Gregor-Mendel-Realschule), Samira Schuster, Victor Kabelitz Lévano (beide Gregor-Mendel-Realschule), Djawad Razawi (Friedrich-Ebert-Schule Eppelheim), Noah Buchheit, Björn Erik Lützen, Maria Benedetta Deborah Zarouq, Edona Sellova (alle Internationale Gesamtschule), Albiona Istrefaj (Geschwister-Scholl-Schule).

Lediglich der bisherige Vorsitzende, Mamdouh Butt, seine Stellvertreterin Amanda Mullay sowie der Berufsschüler John Sanderson gehörten schon bisher dem Gremium an, das die Interessen der Jugendlichen vertritt. "Glückwunsch, vor allem an die 27 Neuen", sagte Mamdouh Butt im Gespräch mit der RNZ. "Das gibt uns neuen Schwung, jetzt gehen wir mit richtig Power in die nächsten zwei Jahre." Der 18-jährige Schüler selbst wurde schon zum dritten Mal in das Gremium gewählt. Ein Novum: Bisher hat noch kein Jugendvertreter mehr als zwei Legislaturperioden überstanden - meistens aus Altersgründen. Butt zog 2009 als 14-Jähriger in den JGR ein und wurde 2010 zum Vorsitzenden gewählt.

Bei den Gemeinderats- und Oberbürgermeisterwahlen im nächsten Jahr dürfen erstmals schon Jugendliche ab 16 Jahren wählen. "Wir sehen es als unsere Aufgabe, die Jugendlichen da an die Wahlurnen zu bringen", sagte Butt. Zugleich wolle er der Heidelberger Jugend aber zeigen, "dass der JGR nur für Euch da ist". Wer ein Anliegen habe, solle sich zuerst an die Jugendgemeinderäte wenden. Inhaltlich sei vor allem die Entwicklung der Konversionsflächen ein großes Thema. "Da müssen wir schauen, dass die Interessen der Jugend nicht zu kurz kommen." Butt will erneut als Vorsitzender kandidieren. "Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn ich wieder gewählt würde", sagte er.

Der neue Jugendgemeinderat konstituiert sich in seiner ersten Sitzung am 25. Februar 2014 um 17 Uhr im Neuen Sitzungssaal des Heidelberger Rathauses.

Fi Info: Alle Infos zum Jugendgemeinderat gibt es im Internet unter www. jugendgemeinderat.heidelberg.de.