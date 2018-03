Von Sebastian Riemer

Rektor Thilo Engelhardt (Archivfoto: Stefan Kresin) sprach mit der RNZ über den Fehl-Amokalarm an der Waldparkschule am Dienstag.

Herr Engelhardt, wo waren Sie vorgestern um kurz nach halb drei Uhr?

Ich habe im Büro gearbeitet, als das Signal ertönte. Ich bin dann ins Sekretariat, wo das Alarmrelais steht, und da blinkte das Signal für "Amokalarm".

Hielten Sie einen echten Amoklauf für möglich?

Ich ging fest von einem Fehlalarm aus, aber niemandem von uns steht zu, das einzuschätzen. Deshalb habe ich mich verhalten, als wäre der Alarm echt.

Was haben Sie dann getan?

Ich bin in die Aula geeilt, wo gerade eine Theaterprobe fertig war. Alle waren entspannt, weil man den Alarm dort nicht hört, was ja Absicht ist. Ich habe die Schüler aufgefordert, sich in die Klassenzimmer zurückzuziehen. Dann rief ich in der Sporthalle und im Jugendzentrum Holzwurm an und sagte Bescheid. Da begannen schon die Kollegen aus den Klassenzimmern, per Handy bei mir anzurufen.

Was haben Sie denen gesagt?

Dass wir einen Amokalarm haben, der aber höchstwahrscheinlich ein Fehlalarm ist. Alle Kollegen haben sich gestern goldrichtig verhalten. Sie schlossen die Schüler und sich selbst in den Klassenzimmern ein, sagten ihnen, dass es einen Alarm gibt, es sich aber wahrscheinlich um eine Übungssituation handelt. So kam kaum Panik auf. Aber natürlich hatten viele Angst.

Und dann kam die Polizei?

Ja, ein Polizist fragte am Telefon, ob sie reinkommen könnten. Aber zu den Klassenräumen hatten die ja keine Schlüssel. Also ging ich raus und mir kamen Polizisten mit Stahlhelm und Maschinenpistole entgegen. Das war natürlich ein Schock.

Die Polizei durchsuchte zunächst das Gebäude und schloss dann nach und nach die Klassenzimmer auf. Die Schüler waren bis zu einer Stunde eingeschlossen. Wie ging es den Schülern?

Alle waren erleichtert, aber natürlich stand ihnen der Schock ins Gesicht geschrieben. Sie wurden in einem von der RNV bereitgestellten Bus psychologisch betreut und noch mal durchgezählt. Dann holten die Eltern sie ab.

Am Abend stellte sich heraus: Es war ein technischer Defekt.

Ja, ein Kabelbruch löste den Alarm ohne menschliches Zutun aus. Ein Techniker von Bosch hat mir das noch abends eindeutig bestätigt.



Wie ist die Stimmung heute, am Tag danach, an der Schule?

Gedrückt, aber erleichtert. Einige Schüler sind auch zu Hause geblieben. Wir arbeiten das heute in allen Klassen auf. So einen Tag wie gestern braucht kein Mensch. Aber wir sehen das positiv: Alles hat so funktioniert, wie es im Ernstfall funktionieren muss. Kollegium, Schüler und Polizei haben alles richtig gemacht.

Welche Lehren ziehen Sie aus dem Tag?

Erstens sollte der Alarm auch in der Turnhalle hörbar sein. Zweitens brauchen wir ein zentrales Schließsystem, damit die Polizei schneller in die Klassenzimmer kommt. Und drittens hinterlege ich im Hausmeisterbüro einen genauen Lageplan der Schule, weil ich ja auch nicht immer im Haus bin.