Seit Beginn der Woche hat eine Baufirma gelbe Zebrastreifen auf die Plöck geklebt - eigentlich in löblicher Absicht. Nur: Der Zebrastreifen ist genau in der Ausfahrt der Neugasse, die Fußgänger laufen also genau auf die herausfahrenden Autos zu. Als die RNZ bei der Stadtverwaltung nachhakte, gab man sich erst überrascht, dann zerknirscht - und schließlich einsichtig: Die gelbe Markierung wird nun versetzt.

Dass es sie überhaupt gibt, liegt an dringenden Stromleitungsarbeiten der Stadtwerke in der Plöck zwischen Nadlerstraße und Sankt-Anna-Gasse, weswegen ein Teil der Fahrbahn und der Gehweg zur Hauptstraße hin noch bis zum 1. Juli gesperrt werden müssen. Direkt daran schließt sich die Dauerbaustelle für ein neues Wohn- und Geschäftshaus an. hö