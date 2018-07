tt. Lange Gesichter bei der FDP im Goldenen Falken: Dass die Partei erstmals in der Geschichte nicht mehr im Bundestag vertreten sind, schlägt den Anhängern aufs Gemüt. Nur 16 von ihnen sind gekommen, um gegenüber vom Rathaus die Ergebnisse zu verfolgen. Bei den Liberalen hatte man sich aber darauf vorbereitet, dass es eng werden könnte.

"Das ist ein bitteres Ergebnis und eine historische Zäsur in der Parteigeschichte", sagte Kreisvorsitzender Dennis Steininger im RNZ-Gespräch. Dennoch freue er sich ein bisschen, denn das Wahlkreisergebnis weise darauf hin, "dass wir einen guten Wahlkampf vor Ort gemacht haben". Schließlich habe man noch am Samstag viele Leute im Einsatz gehabt und der Kandidat Dirk Niebel habe "einen sehr guten Job als Minister gemacht".

Ganz persönlich macht Steininger strategische Fehler am Anfang der Legislaturperiode für das schlechte Abschneiden bei der Bundestagswahl verantwortlich. "Gegenüber der CDU hätte man eine härtere Linie fahren müssen" und im Verlauf der Diskussion über den Eurorettungsschirm hätten die Weichenstellungen anders aussehen können. "Ich glaube fest daran, dass eine liberale Partei in Deutschland ein großes Potenzial hat", sagt Steininger. Die FDP habe auch viele ihrer Forderungen, etwa bei den abgelehnten Unterstützungen des Autobauers Opel, durchsetzen können. "Doch in der Vermittlung ist das nicht klar rübergekommen", kritisiert der Kreisvorsitzende.

Er sei nun gespannt, wie es mit und vor allem in der FDP auf Bundesebene weitergeht, schließlich müsse man sich neu sortieren.