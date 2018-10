Von Arndt Krödel

Nette Anekdoten, biografische Erläuterungen oder gar politische Betrachtungen sind von Lars Brandt nicht zu erwarten. In seinem vor sieben Jahren erschienenen Buch "Andenken" gibt es für den zweitältesten Sohn Willy Brandts nur ein Thema: das Verhältnis zwischen ihm und seinem Vater. Und das hält schon Stoff genug, ebenso spannenden wie erkenntnisreichen, bereit. Ein "literarisches Nachdenken" nennt es der Autor, der zur Lesung in die Heidelberger Friedrich-Ebert-Gedenkstätte gekommen ist, als Auftakt der vom Kulturzentrum Karlstorbahnhof initiierten Veranstaltungsreihe zum 100. Geburtstag Willy Brandts, des ehemaligen Bundeskanzlers, SPD-Vorsitzenden und Friedensnobelpreisträgers.

"Andenken" sind für Lars Brandt, den 1951 geborenen, in Bonn lebenden Schriftsteller, Filmemacher und Künstler, auch ganz konkrete Gegenstände zum Anfassen, die er "aus dem Keller" geholt hat, um ihn beim Schreibprozess zu begleiten. So wie die Lackdose mit dem glänzenden Konterfei seines Vaters, das auch das Buchcover ziert und einst ein Geschenk des sowjetischen Parteichefs Leonid Breschnew an den deutschen Bundeskanzler war. Mit Gegenständen dieser Art schuf sich der Autor eine Atmosphäre, die seine Gedanken anregte. "Ich habe die Haut der Wirklichkeit sozusagen abgetastet und befragt", sagt Lars Brandt.

Sein Bild von "V.", wie er seinen Vater im Buch stets nennt - die gleiche Paraphe, die Willy Brandt in seinen Briefen an ihn eines Tages selbst verwendete, als "er es nicht mehr passend fand, mit Papa oder Vater zu unterschreiben - ist widersprüchlich, nach eigenen, den Künstler verratenden Worten "kubistisch": Es zeige ihn "jung und alt auf einmal", verkörpere ein "siamesisches Widerspruchsgebilde" mit einer konkreten und einer abstrakten Seite.

Dabei ist der Vater keineswegs der Unerreichbare, hermetisch Verschlossene, wie dies so häufig kolportiert wird. "Es machte Spaß, mit V. zusammen zu sein", notiert Lars Brandt. Vielleicht einer der vielsagendsten Beschreibungen des Verhältnisses zwischen Vater und Sohn ist das gemeinsame Angeln, das beiden gleichermaßen Freude machte. Hier prägte sich eine Balance zwischen Nähe und Abstand heraus, wie der Autor schildert, eine Brücke, die ein Leben lang hielt, "über alle Umstände und Unterschiede hinweg".

Eine unglückliche Interview-Äußerung des Vaters über die Sicht seiner drei Söhne auf ihn löst bei Lars ein jahrelanges, beharrliches Schweigen aus, das erst dann beendet wird, als er den sterbenskranken Vater in seinem Haus im idyllischen Unkel bei Bonn besucht. Eine melancholische Szenerie, die wiederum viel über den Kern des Vater-Sohn-Verhältnisses aussagt: "Das Gegenläufige zwischen uns war plötzlich unwichtig", erinnert sich der Autor. Seinen Platz in "Andenken" hat aber auch das Heitere, fast Komische: So kann Lars Brandt auch heute ein Lachen nicht unterdrücken, als er die Szene liest, die den Vater in der Küche des norwegischen Ferienhauses werkelnd zeigt, beim Zubereiten einer Fischsuppe für den Gast Herbert Wehner samt Gattin, über die er sich eine ironische Spitze nicht verkneifen kann - "eine wahre Augenweide, das Paar".

Ein einziger Satz, am Ende der Lesung ausgesprochen, mag die Lesung vielleicht zusammenfassen: "Mein Vater und ich waren immer gerne zusammen". Besseres lässt sich kaum über eine Vater-Sohn-Beziehung sagen.

Info: Lars Brandt: Andenken. Hanser Verlag, München 2006. Taschenbuchausgabe: Rowohlt-Taschenbuch-Verlag, Reinbek bei Hamburg 2007. 158 S., 8,99 Euro. Als zweite Veranstaltung der Willy-Brandt-Reihe findet heute Abend um 19.30 Uhr ein Gespräch zwischen Egon Bahr und dem Heidelberger Grafiker Klaus Staeck statt. Ort: Pädagogische Hochschule, Keplerstr. 87, Eintritt: zwölf Euro.