Heidelberg. (RNZ) Geht es nach dem grünen Ordnungsbürgermeister Wolfgang Erichson, sollen ab 2018 auf der Neckarwiese nur noch Veranstaltungen stattfinden, die etwas mit Sport zu tun haben. Das sagte er vergangene Woche beim Jahresempfang des Stadtteilvereins Neuenheim. Dadurch wolle man die Fläche und die Anwohner entlasten. Damit müssten sich etwa das Kindertheaterfestival und das Fest zum Weltkindertag neue Veranstaltungsorte suchen. Die Ankündigung sorgt nun in der Kommunalpolitik für Widerspruch.

Die CDU-Fraktion im Gemeinderat etwa reagiert "mit großem Befremden" auf Erichsons Pläne, wie sie in einer Pressemitteilung schreibt. "Wir sehen hier großen Gesprächsbedarf. Aus unserer Sicht kann es nicht sein, dass ausgerechnet die am wenigsten lauten und auffälligen Veranstaltungen den Plänen des grünen Bürgermeisters zum Opfer fallen", wird Kreisvorsitzender und Stadtrat Alexander Föhr zitiert. Das letzte Wort sei in dieser Sache noch nicht gesprochen. Er erwarte stattdessen "ein Gesamtkonzept, das die Neckarwiese entlastet und aufzeigt, welche Veranstaltungen die Wiese und das Umfeld besonders stark in Mitleidenschaft ziehen".

Auch Erichsons eigene Partei kritisiert seinen Vorschlag, der ab Mai in den Gemeinderatsgremien diskutiert werden soll. "Das Kindertheaterfestival und die Kinderaktionstage sind eine große Bereicherung für das Kinderkulturleben in Heidelberg. Wir halten es nicht für richtig, ausgerechnet diese beiden Veranstaltungen von der Neckarwiese zu verbannen", schreiben die Stadträtinnen Beate Deckwart-Boller und Kathrin Rabus in einer Mitteilung. Und weiter: "Es ist wichtig, dass der Dialog nochmals aufgenommen wird, um eine Lösung zu finden, die für alle zufriedenstellend ist."