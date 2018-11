Heidelberg. (pol/mün) Diesen nächtlichen Gang zur Toilette wird ein Heidelberger nicht so schnell vergessen. Gegen vier Uhr nutze der Mann das WC seiner Wohnung - doch als er die Toilette wieder verlassen wollte blockierte die Tür. Alles rütteln, ziehen und drücken half nichts - das Klo wurde zur Endstation seines nächtlichen Aufstehens.

Weil dem Mann, der alleine lebt und zu dessen Alter die Polizei keine Angaben machen will, sich nicht mehr zu helfen wusste, begann er im Stillen Örtchen laut um Hilfe zu rufen. Eine Nachbarin wurde davon wach und alarmierte die Polizei.

Zwar konnten die Beamten mit einem Zentralschlüssel in die Wohnung, die im Heidelberger Norden liegen soll. Doch auch sie konnten den Mann im Klo nicht befreien. "Trotz des polizeilichen Einwirkens widerstand die Tür hartnäckig allen Öffnungsversuchen", schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. So wurde also die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Aber auch drei Feuerwehrmännern war es nicht möglich, "auf einfache Art die WC-Tür zur Aufgabe zu zwingen", so die Polizei.

Letztendlich wurde die Klotür mit brachialer Gewalt geöffnet und der Mann aus seiner Toilette befreit. Danach wurde die Ursache des ungewöhnlichen Unglücks gefunden: Der Türriegel hatte sich derart verkantet, dass eine Öffnung mit geringerem Aufwand schlicht unmöglich gewesen wäre.

Nachdem der Wohnungsinhaber aus seiner misslichen Lage befreit war, konnte er (theoretisch) seine Nachtruhe fortsetzen.