Ein Paradies für Schnäppchenjäger und Sammelwütige ist der Pfennigbasar auch in diesem Jahr wieder. Heute und morgen ist noch geöffnet. Foto: kaz

Kaz. Seit gestern ist das Bürgerhaus Emmertsgrund wieder zum gut sortierten bunten Kaufhaus geworden: Der Deutsch-Amerikanische Frauenclub (DAFC) eröffnete dort den 55. Pfennigbasar. Nach den beiden Sammeltagen war dies nochmals ein gut einwöchiger Kraftakt, den die Akteurinnen (auch einige Männer mischten mit) mit Bienenfleiß hinbekommen haben.

Mit einem "Chapeau" zog Bürgermeister Wolfgang Erichson vor dieser logistischen Meisterleistung den Hut. Laut Erichson ist der Basar ein Gewinn für alle. Also nicht nur für die, die dort preisgünstig einkaufen, sondern auch für jene, die vom Erlös profitieren. Alljährlich werden rund 30 000 Euro an gemeinnützige Einrichtungen gespendet. DAFC-Präsidentin Ingrid Buwing-Schwendel dankte allen Helferinnen und Helfer für ihren Einsatz sowie für die Unterstützung durch die Stadt.

Als Präsident des Verbands der Deutsch-Amerikanischen Clubs sprach Jacob Schrot ein Grußwort. In dem Club sind über 3000 Ehrenamtliche aktiv, um für die Beziehung zwischen Deutschland und den USA zu werben. Dabei spiele der Jugend- und Studentenaustausch eine wichtige Rolle. Er zitierte aus dem Dankschreiben einer jungen Frau, die letztes Jahr als Austauschstudentin in Heidelberg weilte und an die Stadt ihr Herz verloren hat. Er erinnerte überdies daran, das fast ein Viertel der amerikanischen Bevölkerung deutsche Wurzeln habe.

Das Drei-Tage-Kaufhaus "Pfennigbasar" mit dem Schwerpunkt "Haushaltswaren" ist wieder bestens bestückt. An den Sammeltagen fuhren 780 Pkw, voll beladen mit Sachspenden, vor. Beim Sortieren und Aufbauen der Verkaufsstände führte zum zweiten Mal Susanne Dolan Regie. Der DAFC hat derzeit um die 140 Mitglieder, ein Großteil davon ist beim Pfennigbasar aktiv. Wer soll das alles kaufen? Darüber muss sich der Veranstalter wohl keine Gedanken machen. Wie jedes Jahr wartete eine große Menschenmenge vor der Tür, ehe sich diese um 11 Uhr öffnete. Ein Teil des Publikums hatte praktischerweise den "Trolley" dabei, um Schweres wie Geschirr oder Bücher leichter transportieren zu können. Viele gehen ganz gezielt auf Schnäppchenjagd.

Info: Heute geht der Pfennigbasar im Bürgerhaus auf dem Emmertsgrund, Forum 1, von 11 bis 18 Uhr in die zweite Runde, am Samstag ist nochmals von 10 bis 14 Uhr geöffnet.