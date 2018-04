'Sie machen immer nur neue Schulden', beklagte der gebürtige Grieche Wassili Lepanto in der voll besetzten DAI-Bibliothek. Foto: Alex

Von Sebastian Riemer

Wassili Lepanto schwärmt. Kein zweites Land habe diese Fülle an Kultur zu bieten. Kein zweites Volk sei gebildeter. Diese großen Dichter, all die Nobelpreisträger! Das Land, das der Grieche so verehrt - es ist Deutschland. "Die Deutschen", schließt er seine Hymne ab, "führen die antike griechische Kultur fort."

Wann immer die Rede an diesem Abend auf Deutschland kommt, macht der gebürtige Grieche Lepanto überdeutlich, wie sehr er seine Wahlheimat bewundert - und beteuert, dass das auch fast alle anderen Griechen tun würden. "Es gibt keinen Hass zwischen den beiden Völkern", sagt er. "Es gibt nur dumme Zeitungen."

Angekündigt hatte der Heidelberger Maler und Stadtrat Lepanto für den Dienstagabend im Deutsch-Amerikanischen Institut "einen bikulturellen Blick eines Griechen und Deutschen auf die enge Verbundenheit beider Nationen". Darum geht es jedoch nur kurz in einem historischen Abriss zu Beginn. Da spricht Lepanto über König Ludwig I., einen großen Philhellenen, und dessen Unterstützung des griechischen Kampfes gegen die osmanische Herrschaft im 19. Jahrhundert. Viel mehr interessiert die rund 60 Zuhörer in der gepackt vollen DAI-Bibliothek aber das Hier und Jetzt, die Krise, deren Ursachen - und Lepantos Lösung.

Doch bis der 73-Jährige Tacheles redet, müssen die Zuhörer warten. Denn neben Lepanto sitzt ein weiterer Mann mit griechischen Wurzeln, Journalist Dimitrios Kisoudis, der wie ein Stichwortgeber Fragen einwirft. In einer Art Nicht-Gespräch beantwortet Lepanto aber stets ganz andere Fragen als jene, die Kisoudis gestellt hat. Der Ton des Abends ist gesetzt, als Lepanto schon bei der ersten Frage seufzt: "Die Frage ist falsch gestellt." Umso absurder wirkt das, weil die Beiden die Fragen offenbar im Vorfeld abgesprochen haben. "Ich bin jetzt bei Frage 8", sagt Kisoudis einmal. Lepantos Replik: "Und ich bei Antwort 19." Dabei blättert der Maler ohne Unterlass wild in seinen Unterlagen.

Trotz des wirren Formats lässt sich aus Lepantos Worten destillieren, wie seiner Meinung nach die Krise gelöst werden kann. "Sie müssen alle gehen", sagt er, und meint die Politiker, die Eliten, all jene, die profitiert haben und weiter profitieren vom Klientelismus hellenistischer Prägung. "Und dann müssen neue, junge Leute ran, mit neuem Wissen - und mit Europas Hilfe." Denn die Europäische Union, auf die Lepanto nichts kommen lässt, sei ja gewillt zu helfen. Wie die alten Eliten zum Rücktritt bewogen werden können? Straffreiheit für all jene, die sich selbst bereicherten und ihre Steuern nicht zahlten, meint Lepanto. Ob das reicht, damit alle gehen?

Außerdem müsse Griechenland unbedingt raus aus dem Euro und zurück zur Drachme, um Wettbewerbsfähigkeit zurückerlangen zu können - eine Idee, für die Lepanto heftigen Widerspruch von Dimitrios Kisoudis erntet. "Dann können sie wieder Geld drucken, so viel sie wollen", sagt er. Die Gefahr einer massiven Inflation sei riesig.

Weder Lepanto noch Kisoudis sind Wirtschaftsexperten. Aber darum geht es an diesem Abend auch nicht. Bemerkenswert ist vielmehr, wie vehement die beiden "deutschen Griechen" ihrem Mutterland die vollumfängliche Schuld an der Misere geben. Nur indirekt kritisieren sie auch einmal die EU - weil diese damals den Beitritt forciert hat. "Als Griechenland 1981 EU-Mitglied wurde, war das für die Politiker in diesem Land wie ein Paradies - sie nahmen Kredite auf, als ob es kein Morgen gäbe", erinnert Lepanto sich.

Reformen habe es in seinem Geburtsland dagegen überhaupt keine gegeben. "Und zwar bis heute!" Es brauche einen radikalen Wandel. Die Klientelpolitik müsse weg, das ganze System müsse grundlegend reformiert werden: "Steuern, Energie, Gesundheit, Verwaltung, ...". Lepanto könnte stundenlang weiter aufzählen. Keine der Forderungen der Europäer sei bisher umgesetzt worden. "Stattdessen machen sie immer nur neue Schulden."

Ganz leise wirft Kisoudis - der immer wieder die Rolle des Realisten übernimmt - ein: "Es gibt keine Stimmen für Reformpolitik in Griechenland." Lepanto zögert kurz, denkt nach - und sagt dann: "Die Griechen brauchen nicht weniger als eine neue Aufklärung." Und zwar sofort, denn die Situation werde immer unerträglicher. "Ein Glück, dass meine Eltern das nicht mehr erleben müssen", sagt er noch. Man merkt dem 73-Jährigen an, wie sehr der Zustand seines Geburtslandes an ihm zehrt.