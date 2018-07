Von Timo Teufert

Wie ernst es dem Investor "Conceptaplan und Kalkmann Wohnwerte" mit der geforderten Transparenz um den Teilabriss des Eleonorenhauses in Handschuhsheim ist, zeigt eine Informationsveranstaltung heute Abend in der Tiefburg, zu der der Stadtteilverein eingeladen hat und zu der nur Mandatsträger zugelassen sind. Ab 19.30 Uhr will der Investor mit seinem Architekten Frank Stichs die Vorsitzenden der Mitgliedsvereine des Stadtteilvereins sowie die Handschuhsheimer Stadträte und Bezirksbeiräte über die "Hintergründe der strittigen Baumaßnahme" informieren, heißt es im Einladungsschreiben. Bürger sind nicht zugelassen.

"Die Veranstaltung wird im nicht-öffentlichen Rahmen stattfinden", erklärte der Vorsitzende des Handschuhsheimer Stadtteilvereins, Gerhard Genthner, gestern auf RNZ-Anfrage. Dies sei der ausdrückliche Wunsch von Henning Kalkmann und Architekt Frank Stichs gewesen. "Wir wollten eigentlich eine öffentliche Veranstaltung, haben uns dann aber auf den Kompromiss eingelassen, weil es sonst gar keine Informationen gegeben hätte", berichtet Genthner. Investor und Architekt wollen "bei einem sachlichen Meinungsaustausch Informationen darüber geben, weswegen die Abbrucharbeiten notwendig waren", schreibt Genthner in der Einladung. Auch der Leiter des Baurechtsamtes, Volker Fehrer, soll anwesend sein.

Kritik an der Veranstaltung kommt von der Interessengemeinschaft Handschuhsheim (IGH), die sich für den Erhalt des Eleonorenhauses eingesetzt und dafür rund 2300 Unterschriften im Stadtteil gesammelt hat. Die Initiative wurde nicht eingeladen, da sie nicht Mitglied im Stadtteilverein ist. Auf ihre Stellungnahme an den Oberbürgermeister Eckart Würzner geht der Streit zwischen Baubürgermeister Bernd Stadel und OB zurück. Stadel wirft dem OB vor, den ehrverletzenden Aussagen der IGH nicht widersprochen zu haben. Die IGH schrieb: "Mit der Genehmigung des Abrisses hat die Stadt ihre Zusagen zum Erhalt des Eleonorenhauses gebrochen und damit ihre Glaubwürdigkeit verloren. Dies ist der vorläufige Schlusspunkt in einem Bebauungsplanverfahren, in dem von Beginn an sämtliche für das Eleonorenhaus-Grundstück geltenden Planfestsetzungen und städtebaulichen Ziele missachtet wurden. In einem dubiosen Zielabweichungsverfahren hat man den privaten Kapitalinteressen des Verkäufers Stadtmission und des Investors den Boden bereitet", schreibt die IGH. Zudem hätten sich "die eindeutigen Versprechen der Stadtverwaltung, der Stadtmission, des Investors und seines Architekten zur Erhaltung des Eleonorenhauses als gezielte Täuschung erwiesen".

Der vollzogene Abriss strafe vor allem die Bezirksbeiräte und Gemeinderäte, die dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan in der Hoffnung zugestimmt hätten, nur so die Erhaltung des Eleonorenhauses gewährleisten zu können, so die IGH.