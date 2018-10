Von Timo Teufert

Es surrt nur leise, wenn sich der Renault Zoe mit den RNZ-Lesern an Bord in Bewegung setzt. Wie andere Elektroautos auch, fährt er so leise, dass man ihn kaum hören kann. Bei der Firma Wirsol in Waghäusel konnten die Teilnehmer der RNZ-Sommertour nicht nur eine Runde mit diesem Elektroserienfahrzeug aus französischer Produktion drehen, sondern auch einen elektrischen Roller sowie zwei firmeneigene Elektrofahrräder ausgiebig Probe fahren.

Doch bei der Sommertour ging es nicht nur um Elektromobilität - die seit 2012 zur Angebotspalette des Unternehmens gehört -, sondern vor allem um regenerative Energien: Wirsol produziert keine eigenen Solarmodule oder Windkraftanlagen, sondern ist ein Projektierer, der von der kleinen Aufdachanlage eines Einfamilienhauses bis zum großen Solarpark alle Kraftwerksgrößen plant, aufbaut und wartet. "Wir kaufen die aus unserer Sicht besten Komponenten ein und bauen daraus für die Kunden die Anlagen", beschrieb Pressesprecher Stefan Weber das Geschäftsmodell. In diesem Jahr feierte das Unternehmen bereits seinen zehnten Geburtstag, da fühle man sich schon fast wie ein "Dinosaurier" in einer Branche, bei der immer mehr Wettbewerber durch den hohen Kostendruck vom Markt verschwinden.

Das Zauberwort für Wirsol heißt Internationalisierung: "Früher haben die Privatanlagen ein Viertel unseres Umsatzes ausgemacht, heute sind es nur noch sieben bis acht Prozent", erklärte Weber. Neben den rund 50 von Wirsol gebauten Solarparks und den rund 170 Aufdachanlagen auf Industriegebäuden erschließt das Unternehmen vor allem Märkte im Ausland. "In der Dominikanischen Republik haben wir den größten Solarpark der Karibik errichtet", erläuterte Weber den interessierten Sommertouristen, die den bereitstehenden Experten auch viele sachkundige Fragen stellten. Auf den Malediven setze man zudem auf die Energiegewinnung aus Fotovoltaikmodulen als Ersatz für die Verstromung von Diesel. "Dezentral und verbrauchernah soll die Energie erzeugt werden, das ist unsere Maxime", erläuterte der Pressesprecher.

Nach dem Vortrag fuhren die Teilnehmer zum firmeneignen Solarpark, in dem das Unternehmen das Zusammenspiel von verschiedenen Komponenten testet. Wie schnell der technische Fortschritt in den letzten Jahren ist, zeigt das Beispiel der Bauzeit dieser Anlage. Die 29 520 Solarmodule mit einer Leistung von zwei Megawatt im Solarpark Bruhrain wurden 2007 in sechs Monaten verbaut. Heute baut Wirsol einen Park mit fünf Megawatt in nur drei Wochen.